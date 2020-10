Sjællandske DF'ere ryster krisen af sig

Det murrer i Dansk Folkeparti, hvor næstformand Morten Messerschmidt ser frem til at få formandsposten, en bog fyldt med anonyme insidekilder har afsløret kupplaner og formand Kristian Thuelsen Dahl i sidste weekend slog en streg over partiets koordinationsudvalg.

Spørgsmålet er, kan partiet nå at rette skuden op, inden kommunal- og regionsrådsvalget om et år.

Her går hun i øjeblikket og overvejer, om hun skal tage imod opfordringerne til at genopstille.

- Jeg tror, vi kan få et godt kommunalvalg. Vi har altid været under landsgennemsnittet i kommunalvalget, men vi arbejder jo for de enkelte kommuner.

René Christensen er med i en af de mange kommunale DF-grupper, som er blevet betragteligt mindre i løbet af denne valgperiode. To af partiets seks byrådsmedlemmer har forladt DF til fordel for Venstre.

- Vi gik tilbage i rigtig mange kommuner sidste gang, så det vi må gøre, er at finde ind til vores kerneværdier og kommunikere vores politik. Der er ingen tvivl om, at vi har fokus på de ældre, de svage og de psykiatriske borgere i både kommune og region, siger Julie Jacobsen.

- Det er et øjebliksbillede. Borgerne ved godt, hvad DF altid har arbejdet for, og jeg håber da bare, at de husker det, når det er valg, siger Gitte Simoni, som afviser, at Christiansborg-uro har betydning lokalt: