Sjællandsk sygehus klar til Corona-virus

Beredskabet udvidede i går tirsdag antallet af sygehuse, der kan tage imod danskere, der bliver smittet med coronavirussen COVID-19, fra to til seks. Og her har ledelsen på infektionsmedicinsk sengeafsnit på SUH i Roskilde brugt tirsdagen på at overveje, hvordan man får patienter med symptomer på at være smittet med COVID-19 bragt ind og placeret, så de ikke kommer til at være sammen eller i kontakt med andre patienter. Det fortæller ledende overlæge Peder Fabricius.