Ann-Mona Kulsø Larsen, formand for Sjællands Pelsdyravlerforening frygter for minkbranchens fremtid, hvis de danske myndigheder holder fast i den hidtidige strategi omkring minkbesætninger, der er smittede med coronavirus. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Sjællandsk pelsdyr- formand frygter for minkbranchens fremtid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sjællandsk pelsdyr- formand frygter for minkbranchens fremtid

Sjælland - 14. oktober 2020 kl. 12:15 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Udover at hun driver en minkfarm med 3000 minktæver på Nordgården ved Næstved, er Ann-Mona Kulsø Larsen formand for Sjællands Pelsdyravlerforening. Derudover sidder hun i bestyrelsen for Kopenhagen Fur.

Læs også: Mutationer kan spænde ben for vaccine

Med disse poster sidder hun midt i den storm, der i øjeblikket raser omkring minkbranchen i Danmark, fordi flere minkfarme er smittet med coronavirus.

Det har fået myndighederne til at stille krav om, at alle mink i en radius på 7,8 kilometer omkring en smittet farm skal aflives, uanset om minkene er smittede med coronavirus eller ej.

Indtil videre er ingen minkbesætninger på Sjælland smittet med coronavirus, men på landsplan er 76 minkfarme i øjeblikket ramt af coronavirus, mens 44 er under mistanke for at have virus indenfor stalddørene. Med 7,8 kilometer-kravet og antallet er smittede minkfarme er der dermed lagt op til, at op mod fem millioner dyr skal slåes ned.

- Vi synes, at det er meget voldsomt, at alle dyr indenfor 7,8 kilometer skal aflives, og vi har iøvrigt ikke kunnet få oplyst, hvorfor kravet netop er 7,8 kilometer. For 14 dage siden var det en million mink, der skulle aflives, og det forventede man, at 200 mand ville være beskæftiget med indtil februar næste år. Nu er vi så oppe på fem millioner dyr, så man når jo dårligt at blive færdige med aflivningerne, før 2021 rinder ud, konstaterer Ann-Mona Kulsø Larsen.

Branche dør uden avlsdyr Hvis myndighederne holder fast i den fastlagte strategi, frygter formanden for Sjællands Pelsdyravlerforening, at det kan blive enden for minkavl i Danmark.

Når alle dyr på en minkfarm bliver aflivet, står mink- avleren tilbage uden en stamme af avlsdyr, som han kan avle nye mink på.

Og med det antal aflivninger, der er lagt op til, vil så mange minkfarme komme til at ligge øde hen, at det vil true branchens overlevelse.

- Hvis der politisk er stemning for, at hele branchen skal slåes ihjel, kan vi mink- avlere jo ikke stille meget op imod det. Men jeg synes da, at det ville være meget dumt på den måde at smadre et eksporterhverv, der tjener mange penge hjem til Danmark. Og da især i lyset af coronaen, hvor vi mangler eksportindtægter til at sikre det danske velfærdssamfund, påpeger Ann-Mona Kulsø Larsen.

Hun understreger, at branchen er helt med på at være med til at beskytte mennesker mod corona. Men i Nordjylland, hvor flest minkfarme er ramt, fordi det er her de fleste danske minkfarme ligger, er antallet af indlæggelser på sygehusene på grund af coronavirus ikke steget. Det tyder på, at det er lykkedes at holde smitten inde på minkfarmene, mener pelsdyrformanden.

Foreslår ny strategi Ann-Mona Kulsø Larsen og hendes kolleger i branchen peger derfor på en anden strategi, der kan mindske antallet af minkaflivninger.

- I stedet for at aflive alle dyr i en radius på 7,8 kilometer omkring en smittet besætning, foreslår vi, at der indføres en inderkerne omkring den smittede minkbesætning på 2-3 kilometer. I denne kerne gør man som hidtil og afliver alle dyr. Men fra de 2-3 kilometer ud til 7,8 kilometer slår man ikke avlsdyrene ihjel. Det vil give vores branche en chance for at komme på fode igen, og det vil også spare statskassen i kompensation til de ramte minkavlere, forklarer pelsdyrformanden.

Hun tilføjer, at denne model efter branchens mening er helt forsvarlig, fordi med den lange tidshorisont, der er på aflivningerne, vil mange af dyrene, hvis de er syge, nå at blive raske og immune, inden de bliver aflivet. En mink er meget modtagelig overfor coronavirus, men den er kun syg i omkring 14 dage.

- Og naturligvis skal avlsdyrene i zonen mellem 2-3 kilometer og 7,8 kilometer omkring en smittet besætning løbende screenes for coronavirus, så vi kan være på den helt sikre side, pointerer Ann-Mona Kulsø Larsen.

Utilfredse med kompensation De minkavlere, som får deres besætninger slået ned, får kompensation fra staten. Men branchen er utilfreds med den måde kompensationsmodellen er skruet sammen på. Det er nemlig sådan, at den minkavler, hvis besætning er smittet, kun får 20 procent af sit driftstab dækket. De ikke-smittede besætninger indenfor 7,8 kilometer zonen får 100 procent kompensation for aflivningen af deres dyr.

- Den forskel er ikke rimelig. Alle bør have fuld kompensation. Der er jo ingen af os, der bevidst gør vores dyr syge, siger Ann-Mona Kulsø Larsen, formand for Sjællands Pelsdyravlerforening.

Får selv lov til at aflive Tirsdag aften bekræftede Fødevarestyrelsen overfor Ritzau, at minkavlere selv får lov til at aflive deres dyr.

- Dette vil øge hastigheden, besætningerne kan aflives på, lyder det fra Flemming Marker, veterinærchef i Fødevarestyrelsen.

relaterede artikler

FAKTA: Coronasmittede minkfarme får 82 procent i erstatning 10. oktober 2020 kl. 19:30

Coronamink nedslagtes fra torsdag morgen 07. oktober 2020 kl. 20:00