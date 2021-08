Se billedserie Sophia Schøn Reisbøl (th.) og Emma Ritsmer Stormholt (tv.) demonstrerer hjertemassage i et af undervisningslokalerne på Sjællands Universitetshospital over for Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen. Foto: Jørgen C. Jørgensen.

Send til din ven. X Artiklen: Sjællandsk lægeuddannelse får ros af studerende: Her er man ikke bare lægens vedhæng Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sjællandsk lægeuddannelse får ros af studerende: Her er man ikke bare lægens vedhæng

Sjælland - 13. august 2021 kl. 10:49 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Det er langtfra alle unge, der søger ind på universitetet, der drømmer om at bo og læse i storbyen. Heller ikke, på de ellers så prestigefyldte medicin- og lægestudier.

Den nye sjællandske lægeuddannelse, som Region Sjælland og Københavns Universitet i fællesskab slog dørene op til i foråret 2019 på Sjællands Universitetshospital (SUH) i Køge, har ikke problemer med at tiltrække de studerende, man skal bruge.

På alle seks semestre, der starter op til september, er pladserne fyldt ud med 22-24 studerende.

Torsdag lagde Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) vejen forbi for at høre om uddannelsen - herunder hvad der trækker lægestuderende til Køge og Region SJælland frem for København, Aarhus Odense eller Aalborg.

Ifølge tre studerende, som mødte ministeren sammen med en mindre hær af ledere fra SUH's sygehusledelse, Københavns Universitet og Region Sjælland, så er de alle tre glade for at kunne læse - og dermed også bo - uden for de største byer.

Undgår lotteri

Men lige så vigtigt er det, at lægeuddannelsen i Køge er skruet sammen, så de studerende har sikkerhed for, at de er og bliver i det sjællandske sygehusvæsen de første 7-8 år af deres uddannelse.

Ifølge de studerende er det normalt lidt af et lotteri, hvor de sendes hen, når de skal ud og prøve sig af på et sygehus under deres uddannelse.

- Så da muligheden for at læse i Køge opstod, så søgte jeg det med det samme. Det, at man ved, at man kan blive på regionens sygehuse det første år og måske også det andet år efter, man er blevet kandidat (efter seks års studier,red.) gør, at man ikke behøver at hive hele sit liv op med rode, hver gang man når til næste del af sin uddannelse, fortæller Line Susan Wingsted, der lige nu er reservelæge på Næstved Sygehus og drømmer om at blive øjenlæge.

Særlig atmosfære

Det billede bekræftede de to øvrige studerende, Emma Ritmer Stormholt, forskningsstuderende på SUH i Køge, og Sophia Schøn Reisbøl, der læser på kandidatstudiet i Køge.

Men de fremhævede også, at der opstår en helt særlig atmosfære, når man er en del af lille hold, der følges ad gennem studiet. En atmosfære, der i sagens natur kan være svær at genfinde på et stort medicinstudie. De små forhold gør også, at man er på fornavn med lægerne og det øvrige personale, lyder det blandt andet fra Emma Ritmer Stormholt.

- Men er ikke bare et vedhæng, som lægerne er nødt til at trække med rundt, tilføjede Sophia Schøn Reisbøl, der tilføjede, at hun som studerende i Køge får lov til langt mere, end de studerende på de store sygehuse.

Hun spår over for Sn.dk, at det ligefrem kan blive lidt prestigefyldt at tage sin lægeuddannelse i Region Sjælland.

- Jeg tror, Region Sjællands uddannelse bliver mere prestigefyldt, når folk opdager, at de kan få et samlet forløb herude i stedet for at skulle rundt i hele landet. Og når man taler med andre studerende, så har uddannelsen fået et bedre ry, end for bare et par år siden, da den startede op, fortæller hun.

Vokser i 2023

Et enigt folketing vedtog for nylig at udflytte og oprette en lang række uddannelsespladser uden for de store byer. Det betyder blandt andet, at Region Sjællands og KU's lægeuddannelse på SUH står til en udvidelse i 2023.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) påpegede, at der ofte er en bekymring for, at kvaliteten på de videregående uddannelser ryger, når de spredes for meget ud.

- Men omvendt er der også brug for at nuancere billedet af, at større altid er bedre. Når både Københavns Universitet og Region Sjælland ser et potentiale, så er det vildt interessant, om man kan skabe noget nyt, som ikke bare er en lille kopi af det, man har i København. Jeg tror, man kan skabe noget i verdensklasse her, ligesom man har gjort det med lægestudiet i København, siger hun til Sn.dk.