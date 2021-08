DSR-formand for Kreds Sjælland, Helle Dirksen, der her ses til en demonstration i Roskilde under konflikten, er vred og skuffet over lovindgrebet, der vil ophøje den såkaldte mæglingsskitse til lov. Skitsen blev stemt ned af et stort flertal af sygeplejerskerne. Foto: Steen Østbjerg.

Sjællands sygeplejerskeformand er »vred og skuffet« over indgreb

Sjælland - 26. august 2021 kl. 08:47 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Regeringens bebudede lovindgreb i sygeplejerskekonflikten får en rasende modtagelse af Helle Dirksen, formand for Dansk Sygeplejeråd (DSR) Kreds Sjælland.

- Jeg er vred og meget skuffet. VI har kæmpet i næsten 10 uger for at få en lønmæssig anerkendelse. Det bliver der ikke lagt op til og der bliver heller ikke lagt op til særlige bindinger i den her lønkomite. Vores ønske har klart været, at begge dele skule vi i mål med, siger hun til Sn.dk

Men du og den øverste ledelse har jo nikket ja til en aftale med Danske Regioner, der nu blvier ophøjet til lov?

- Ja. Men det ændrer ikke på, at når vi får et så massivt nej fra vores medlemmer (Totredjedele af DSR's medlemmer stemte aftalen ned,red.), så går vi selvfølgelig med medlemmerne og kæmper sammen med dem. Det er derfor vi er her, siger Helle Dirksen.

I har strjket i 10 uger og fået det samme resultat, som I oprindelig havde forhandlet jer frem til. Har det været det værd?

- Det har været det hele værd, siger Helle Dirksen, der roser både sygeplejerskerne for at gå på gaden for at markere sig igen og igen, ligesom hun også glæder sig over de mange borgere og kolleger, der har bakket op.

Hun frygter dog omvendt, at Danske Regioner - og reelt S-regeringens - manglende vilje til at give sygeplejerskerne mere i løn, kan føre til sygeplejerskemangel:

- For den her kamp har også handlet om fremtidens sundhedsvæsen. Er der flere sygeplejersker, der nu vil sige op? Der er allerede i dag en stor mangel på sygeplejersker og jeg frygter, at den bliver større, siger Helle Dirksen.

DSR-formanden kan doig finde et lyspunkt efter de mange ugers konflikt.

Langt flere danskere - også politikerne på Christiansborg - kender nu til den såkaldte tjenestemandsreform, som ifølge sygeplejerskerne har givet et uretfærdigt løneftersløb i over 50 år:

- Så det er et skridt i den rigtige retning. Og kampen er ikke slut. Vi vil blive ved med at sætte den her dagsorden omkring at sygeplejersker skal have mere i løn, siger hun.