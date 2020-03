Nu er der seks mennesker i Danmark, som er smittet med coronavirus. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto: Jan Bjerre Lauridsen/Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Sjællands Universitetshospital har nu fundet to coronasmittede

Sjælland - 03. marts 2020 kl. 12:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed meddelte tirsdag formiddag, at der mandag blev konstateret to nye tilfælde af coronasmitte i Danmark.

Det bringer antallet af smittede op på seks. Et af de nye tilfælde bor i Region Sjælland og er blevet testet på Sjællands Universitetshospital Roskilde.

Omkring klokken 19 mandag ringede specialeansvarlig overlæge på Medicinsk Afdeling Lothar Wiese hjem til vedkommende og overbragte nyheden, at analysen var positiv.

- Vedkommende kom hjem fra skiferie i Italien i weekenden og kontaktede vagtlægen, da vedkommende følte sig dårlig, fortæller Lothar Wiese.

Fakta Cirka 90.000 mennesker er bekræftet smittet med den nye Corona-vorus (COVID-19) heraf over 77.000 i Kina, hvor den brød ud i millionbyen Wuhan.

3046 er bekræftet døde af sygdommen på verdensplan, mens 48063 er erklæret raske.

Udbruddet i Italien er stort. 2.036 er foreløbigt smittet i Italien. Syv er døde og én er erklæret rask.

Sygdommen er også konstateret i bl.a. Island, Tyskland, Storbritannien, Schweiz, Østrig, USA, Iran, Filippinerne, Brasilien og flere andre lande. Både laboratoriet på Statens Seruminstitut og Sjællands Universitetshospital kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed, når der bliver fundet et positivt resultat af testen for Covid-19 (det officielle navn for coronavirus).

Det var også i Roskilde, at den første smittede dansker - en familiefar fra Roskilde, der er journalist på TV2-News - blev fundet i torsdags.

- En læge ringer dagligt til de to smittede, som opholder sig i hjemmeisolation, og vedkommende, der blev konstateret smittet i går, er blevet kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, siger Lothar Wiese.

De smittede bliver interviewet af Styrelsen for Patientom deres færden, og ud fra den viden opsporer Styrelsen for Patientsikkerhed andre mennesker, som skal i karantæne.

Ringer til isolerede Ifølge de seneste tal fra Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed (da der kun var fire smittede danskere) er 122 danskere rundt omkring i landet blevet bedt om at holde sig hjemme i 14 dage. De 108 af dem har været i kontakt med de foreløbig seks smittede med Covid-19, de øvrige 14 har været i kontakt med smittede personer i udlandet.

De bliver dagligt kontaktet af en sundhedsperson, som spørger til deres velbefindende.

Det bidrager Sjællands Universitetshospital også til.

- Vi har fem lige nu på vores liste, som en sygeplejerske ringer til. Det (udbredelsen af smitten, red.) ser ud til at blive en større opgave, men foreløbig har vi ingen udfordringer med at håndtere det og justerer efterhånden, siger Lothar Wiese.





43 er nu tjekket Rejser til Kina, Norditalien eller et af de øvrige områder med flere smittede med coronavirus kan betyde, at du skal undersøges på på lunge- og infektionsmedicinsk afsnit på Sjællands Universitetshospital Roskilde. Her skal man møde op ved en separat indgang. Kan man selv køre i bil, er det ideelt.

- Vi modtager de mennesker, som opfylder kriterierne og har kliniske symptomer (det vil sige de har også influenza-symptomer, red.) ud fra screeningen hos de praktiserende læger, Men hvis man ikke har mulighed for selv at køre, kan man blive hentet i ambulance, forklarer ledende overlæge Peder Fabricius, Medicinsk Afdeling.

Mandag blev 11 personer undersøgt for mulig smitte og i skrivende stund er der undersøgt to tirsdag. Det bringer antallet af testede i Region Sjælland op på 43.

Slagelse får analyse-job Indtil resultatet af testen foreligger, skal patienten holde sig hjemme og undlade kontakt med andre. Ingen danske patienter har foreløbig været så syge, at de skulle indlægges i isolation.

- Det har hidtil været Statens Serum Institut, som har foretaget analyserne, og det er foregået klokken 8 og klokken 20, og det tager nogle timer. Så der har været en del ventetid, før vi har kunnet ringe med resultatet til patienten. Men fra tirsdag (3. marts, red.), overtager Slagelse Sygehus analyserne, siger Peder Fabricius, som forventer, at det kan betyde kortere ventetid for de undersøgte.

Hvis prøven ikke viser tegn på den smitsomme virus, kan de undersøgte fortsætte livet som før.

