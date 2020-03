Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) er parat til at kigge på, hvilke anlægsprojekter, der kan fremrykkes i Region Sjælland. Foto: Jens Wollesen

Sjælland vil fremrykke byggeri

Sjælland - 27. marts 2020 kl. 13:13 Af Lars Jørgensen

Efter regeringens udmelding om, at anlægsloftet for regioner og kommuner droppes i 2020, går Region Sjælland i gang med at kigge på, hvilke anlægsprojekter der kan fremrykkes.

- Det er rigtigt godt og den helt rigtige vej at gå, siger Heino Knudsen (S), formand for Region Sjælland.

Han har sammen med det øvrige formandskab i regionen bedt administrationen om at gennemgå alle de anlægsaktiviteter, som regionen pt. har planer om at gennemføre.

- Vi er selvfølgelig i en anden situation end kommunerne. Mange af vores aktiviteter ligger jo i sundhedsvæsenet og på sygehusene, hvor der er en helt anden og altoverskyggende dagsorden i øjeblikket. Lige netop på sygehusene kan vi ikke gå ind og skubbe på med byggeri, mens vi befinder os i denne coronakrise, siger Heino Knudsen.

Regionen har lagt en 10 års-plan på anlægssiden, og regionsrådsformanden håber, at man i planen kan finde byggerier, som kan sættes tidligere i gang end planlagt.

- Vi har jo flere store byggerier, blandt andet i Næstved og Nykøbing Falster, som vi måske kan gøre noget ved. Jeg håber, at vi i næste uge får et overblik, så vi forholdsvist hurtigt kan give grønt lys til at sætte nogle af projekterne i gang, siger Heino Knudsen.

Han fortæller, at Region Sjælland allerede nu er godt i gang med at se på, om man kan fremrykke nogle af betalingerne til regionens kreditorer for at hjælpe de virksomheder, der leverer til eller udfører arbejde for regionen.

- Vi har 18.000 ansatte og et budget på 20 milliarder kroner. Selvfølgelig skal vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe med til at holde samfundet og erhvervslivet i gang, siger Heino Knudsen.

Når regionens administration har fundet frem til de anlægsprojekter, som kan fremrykkes, er det op til regionens forretningsudvalg at beslutte, hvilke byggerier man kan sætte tidligere i gang end planlagt.