Især store områder omkring Roskilde er i dag udlagt til grusgrave. Også Sorø og Kalundborg kommuner er der mange grave. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Sjælland til Hovedstaden: Skaf jeres eget grus

Sjælland - 01. december 2020 kl. 12:46 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

SJælland: Der opføres nye byggerier, anlæg og veje som aldrig før i Hovedstadsområdet. Men en stor del af det grus, sten og andre råtoffer, der bruges, hentes op fra råstofgrave i Region Sjælland.

Region Hovedstaden har selv vurderet, at mellem 30 og 50 procent af de råstoffer, der anvendes i regionen, importeres fra Region Sjælland. Og det får nu Region Sjællands regionsråd til at opfordre kollegerne i hovedstaden til i højere grad at blive selvforsynenende:

- Det er altså ingen dans på roser at være nabo til en grusgrav, lød det fra blandt andre Dansk Folkepartis gruppeformand Gitte Simoni på et regionsrådsmøde mandag aften.

Her skulle Region Sjællands regionsråd tage stilling til Region Hovedstadens nye råstofplan. Og et enigt råd bakkede op om et høringssvar, hvori man kritiserer Region Hovedstaden for at lægge alt for mange begrænsninger på, hvor og hvor meger der må graves i regionen.

Blandt andet at kulturarvsarealer pr. definition kan fredes fra råstofindvinding, ligesom nogle områder kun kan omme på tale som grusgrave, hvis der opstår et motorvejsbyggeri i nærheden.

Region Sjællands regionsråd roser dog Region Hovedstaden for, at opstille »et ambitiøst mål om, at sekundære råstoffer (eks. genbrugsmaterialer og overskudsjord, red.) dækker 20 procent af hovedstadsregionens råstofforbrug i 2030«, lyder det i høringssvaret, hvori man lægger op til et fortat og styrket samarbejde omkring genanvendelse af råstoffer.