Byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen skal bruges til at opsamle viden, så hele Europa kigger i vores retning ved kommende megastore infrastrukturprojekter. Grafik: Femern A/S

Send til din ven. X Artiklen: Sjælland skal være førende indenfor bioteknologiske produkter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sjælland skal være førende indenfor bioteknologiske produkter

Sjælland - 31. maj 2021 kl. 14:40 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Tilbage i marts nedsatte regeringen syv regionale vækstteams, som skal give anbefalinger til, hvordan der bedst investeres i lokale styrker, som kan genstarte væksten i de enkelte landsdele. Fokus for hvert vækstteam er på de særlige potentialer, som kan blive til lokale erhvervsfyrtårne.

Sjælland og øerne skal være førende inden for biosolutions og grønt byggeri af megainfrastrukturprojekter. Visionen er, at Sjælland og øerne kan blive verdensførende inden for biosolutions og gå forrest i forhold til at skabe de optimale rammer for at udvikle, teste og opskalere nye og innovative produkter og løsninger.

Biosolutions dækker over udvikling og produktion af en lang række bioteknologiske produkter og løsninger, fx enzymer til brug i vaskepulver eller biobaseret plast. Biosolutions kan endvidere bidrage til at løse klimaudfordringer i andre sektorer, herunder produktion, landbrug og transport. Derfor er der et stort erhvervspotentiale i at bringe biosolutions i spil til at igangsætte og accelerere den grønne omstilling - både i Danmark og i udlandet.

Branchen udspringer naturligt på Sjælland og øerne, hvor koncentrationen af bioteknologiske virksomheder bidrager til et unikt miljø med viden og kompetencer, der kan bygges videre på. Et fyrtårnsprojekt inden for biosolutions kan dermed

blive en markant styrkeposition, der vil generere grøn vækst, arbejdspladser og eksport på Sjælland og øerne.

Verdensførende Verden har i stigende grad brug for nye bioteknologiske produkter og løsninger som et alternativ til traditionelle løsninger inden for eksempelvis produktion, landbrug og transport.

Gennem udvikling og brug af fx enzymer og bakterier kan biosolutions bidrage til at løse lokale og globale klima- og miljøudfordringer, og ifølge vækstteamet har Sjælland og øerne forudsætninger for at blive verdensførende på området.

Det skyldes blandt andet tilstedeværelsen af en række toneangivende virksomheder, stærke uddannelsesinstitutioner og en voksende underskov af iværksættere og mindre virksomheder.

Vækstteamet anbefaler desuden, at regionen udnytter det fokus på grønt byggeri, som Femern Bælt-forbindelsen har skabt. Derfor bør der bl.a. opbygges et videns- og læringscenter i international klasse for fremtidige infrastrukturprojekter og grønt byggeri, som hele regionen kan få glæde af.

- Sjælland og øerne er stærke på biosolutions, og med dette erhvervsfyrtårn kan vi skabe en styrkeposition i verden. Vi har virksomheder, viden og vilje til at binde det hele sammen, og vi er klar til at sætte vores landsdel på verdenskortet til gavn for den grønne omstilling, vækst og udvikling. Det kræver et skarpt fokus på fortsat innovation og på at styrke hele værdikæden og de omkringliggende økosystemer, siger Jørn O. Stryger, fabriksdirektør i CP Kelco og formand for Vækstteam Sjælland og øerne.

Nye byggeriløsninger Jørn O. Stryger tilføjer, at Region Sjællands andet erhvervsfyrtårn er Femern Bælt-forbindelsen, som er i fuld gang med at folde sig ud. Han påpeger, at det er vigtigt at udnytte det momentum, byggeriet skaber, til at fastholde Sjælland og øerne på Europakortet for nye byggeriløsninger.

- Det kan vi gøre ved at opsamle viden i forbindelse med byggeriet, så hele Europa kigger i vores retning ved kommende megainfrastrukturprojekter til gavn for virksomhederne på Sjælland og øerne og i hele landet, siger formanden for Væksktteam Sjælland og øerne.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) anfører, at den danske samfundsmodel for alvor har vist sit værd under coronakrisen, hvor vi har samarbejdet på kryds og tværs og sammen har skabt nye løsninger.

- Vi skal udnytte, at vores virksomheder kan noget forskelligt i både Nordjylland, Bornholm og Fyn. Derfor glæder jeg mig meget til at læse hvert enkelt teams anbefalinger, så vi i fællesskab kan sætte gang i den lokale vækst og skabe nye arbejdspladser i alle regioner, siger erhvervsministeren.

ifølge DI indeholder anbefalingerne vigtige svar på, hvordan man kan styrke den regionale erhvervsudvikling, fremme den grønne omstilling og opretholde en sund balance mellem erhvervsmæssige investeringer i styrkepositioner både i og uden for de større byer i Danmark.

- Anbefalingerne fra de regionale vækstteams leverer vigtige bud på, hvordan vi sikrer en stærk genstart efter coronakrisen i alle dele af landet. Jeg hæfter mig særligt ved, at anbefalingerne fra de regionale vækstteams indeholder konkrete branchespecifikke bud på, hvordan vi investerer klogt og målrettet i de lokale fyrtårne, der rummer store vækstpotentialer, siger Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i DI.

Hver region - sit speciale De regionale vækstteam peger blandt andet på, at Nordjylland skal være international foregangsregion for fremtidens grønne erhverv med fokus på nye, grønne løsninger.

Midtjylland skal være foregangsregion inden vandteknologi, og Sydjylland skal være grøn energimetropol inden for udviklingen af fremtidens grønne energisystemer i Nordsøen.

Fyn skal være internationalt epicenter for fremtidens industri inden for robotter, droner og søfart, ligesom Hovedstaden skal være verdensførende inden for life science og velfærdsteknologi.

Endelig skal Bornholm stå som Østersøens fyrtårn for udnyttelse af grøn energi fra havvindmøller.