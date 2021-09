Nye tal, som Erhvervshus Sjælland har lavet for Sjællandske Medier, viser en skjult arbejdskraftreserve på op imod 14.500 borgere, hvis 17 kommuner fik løftet deres beskæftigelse op på niveau med resten af Østdanmark. Tallene kommer, netop som regeringen, arbejdsgivere og fagbevægelsen sidder i trepartsforhandlinger. Foto: Kasper Ellesøe.

Sjælland har op imod 14.500 »skjulte« ledige

Sjælland - 07. september 2021 kl. 09:21 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

En mand i slutningen af 20'erne, der var blevet syg af stress og var ved at ryge helt ud af arbejdsmarkedet, har netop taget første skridt tilbage imod et job.

Han er et af de gode eksempler fra et EU-beskæftigelsesprojekt kaldet »Plads til flere«, hvor Jobcenter Kalundborg forsøger at bringe 50 lokale virksomheder, der skriger på arbejdskraft inden for SOSU-området, rengøring, detailhandlen, transport-området og industrien, sammen med borgere, der mere eller mindre er på kanten af arbejdsmarkedet.

- Den unge mand havde helt mistet troen på, at han kunne lykkes med at få et job et andet sted efter at have været hele sit liv i transportbranchen. Men det er nu lykkedes at finde et job på et lager på nedsat tid med mulighed for at øge antallet af timer på sigt, fortæller Janni Moisen, projektleder på "Plads til flere" i Jobcenter Kalundborg.

Første erfaringer positive I det netop opstartede projekt, forsøger Jobcentret at finde ud af, hvad borgerne egentlig kan, mens virksomhederne så omvendt forsøger at tilpasse deres arbejdsopgaver til, hvilke hænder og hoveder, der er til at udføre dem.

- De første erfaringer er super positive. Det skyldes blandt andet, at virksomhederne er åbne for at indsluse borgere på kanten af arbejdsmarkedet, samtidig med at vi har lagt vægt på, at det er frivilligt for borgerne at være med, da endemålet er, at borgerne får lønnede timer, siger Janni Moisen.

14.500 skjulte hænder Projektet fra Kalundborg kunne formentlig indføres med succes andre steder. Eller i hvert fald kunne man med fordel lade sig inspirere af det andre steder.

Det mener Mads Vaczy Kragh, der er direktør i Erhvervshus Sjælland.

Nye beregninger, som Erhvervshus Sjælland har lavet for Sjællandske Medier,viser nemlig, at der i 17 kommuner på Sjælland, Lolland-Falster og i Nordsjælland er en skjult arbejdskraftreserve på op imod 14.500 mennesker, hvis kommunerne får løftet deres beskæftigelse til gennemsnittet for Østdanmark. Tallene kommer netop som regeringen, arbejdsgiverne og fagbevægelsen har sat sig sammen i trepartsforhandlinger for at diskutere, hvordan man skaffer flere hænder til arbejdskraftshungrende danske virksomheder.

- Tallene viser, at der er lommer af arbejdskraft, som simpelthen ikke er inde på arbejdsmarkedet i dag. Det er ikke sikkert, at det er en arbejdskraftreserve, som arbejdsmarkedet efterspørger, og ikke alle de her personer vil kunne indgå i arbejdsstyrken. Men tallene viser, at der er et potentiale for flere hænder her, siger Mads Vaczy Kragh.

Det er især i kommuner som Kalundborg, Slagelse, Vordingborg og Brøndby, at der mange flere potentielle hænder til arbejdsmarkedet, viser rapporten »Fremtidens vækstmuligheder på Sjælland«, som erhvervshuset har udarbejdet for Sjællandske Medier i forbindelse med selskabets 150 års jubilæum. Men også i kommuner som Odsherred, Ishøj, Albertslund og Helsingør er der potentialer.

Mange af de potentielle hænder er formentlig uden uddannelse eller har en lav uddannelse, og de står mere yderligt på arbejdsmarkedet end folk med uddannelse.

Men det er ikke umuligt med den rette indsats ude i kommunerne, mener Mads Vaczy Kragh.

- På den ene side er det vigtigt, at man holder ledige inde på arbejdsmarkedet på en eller anden måde, når de bliver ledige. Jo længere tid i lediggang, jo sværere bliver det. Men det handler også om, at man får skabt en tættere interaktion mellem jobcentre og virksomheder, så man ikke bare får sikret at ledige, men også fleksjobbere og andre på kanten af arbejdsmarkedet, får en plads, siger han.

Mads Vaczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland. Foto: Erhvervshus Sjælland.

Virksomheder skal rykke sig Men skal det lykkes, nytter det ikke kun, at ledige og jobcentre opper sig.

Virksomhederne er også nødt til at tænke kreativt, når de står og skriger på hænder:

- Hvis virksomhederne ikke får de folk ind, de gerne vil have, må de spørge sig selv: Hvad kan jeg så få? Hvad kan jeg gøre ved mine arbejdsopgaver og arbejdsgange - eventuelt rykke rundt - sådan så de kan udbyde nogle opgaver, der så er hænder til, siger erhvervshus-direktøren.