Sjælland har en ghetto mindre

I Charlotteager i Høje Taastrup og Rønnebærparken/Æblehaven i Roskilde kan beboerne glæde sig over, at deres boligområde ikke længere står på Transport- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder. Til gengæld er Karlemoseparken i Køge føjet til. Dermed har Sjælland samlet et boligområde mindre på listerne over udsatte boligområder.

Transport- og Boligministeriet offentliggjorde søndag den 1. december den stærkt debatterede liste, der er opdelt i flere niveauer. 40 steder i Danmark bor mennesker i udsatte boligområder, 15 af disse er såkaldte hårde ghetto-områder. Der er ingen forandringer på den hårde ghetto-liste, men Charlotteager i Høje Taastrup er for eksempel udgået af listen over udsatte boligområder, fordi andelen af dømte er faldet, men i Karlemoseparken i Køge er udviklingen gået den anden vej. Andelen af dømte steget, og derfor er Karlemoseparken kommet ind på listen. I alt er der fem kriterier, der afgør om et boligområde defineres som udsat.

Definition af en Ghetto Ved et ghettoområde forstås et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct., og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:





Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

København: Lundtoftegade, Aldersrogade, Mjølnerparken (hård ghetto), Tingbjerg/Utterslevhuse (hård ghetto), Bispeparken og Hørgården



Høje-Taastrup: Tåstrupgård, Gadehavegård (hård ghetto)



Helsingør: Nøjsomhed/Sydvej



Køge: Karlemoseparken (ny)



Holbæk: Agervang (hård ghetto)



Slagelse: Ringparken og Motalavej (begge hård ghetto)



Nye boligområder på Ghettolisten

Desværre er der nye boligområder på listerne over udsatte boligområder og ghettoområder. Her vil jeg gerne række hånden ud til Fredericia og Køge Kommune og understøtte deres indsats for at forbedre beboersammensætningen. Det handler om hurtigst muligt tage fat i redskaberne der er til rådighed. For vi kan se, at det virker, siger boligminister Kaare Dybvad Bek (S) søndag i en pressemeddelelse.

Når et boligområde indgår på ghettolisten, så får kommuner og boligorganisationer en række muligheder for at ændre beboersammensætningen i boligområdet.

