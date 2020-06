Send til din ven. X Artiklen: Sjællænderne er blevet bedre til at betale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sjællænderne er blevet bedre til at betale

Sjælland - 11. juni 2020

Sjælland: Siden december 2015 har der været et stabilt fald i antallet af dårlige betalere, men det har coronakrisen ændret på.

I perioden juni 2019 til april 2020 steg antallet af dårlige betalere blandt borgere og virksomheder med 0,71 procent fra 180.395 til 181.668. Det fremgår af nye tal fra Bisnodes skyldnerregister, Debitor Registret.

Det fremgår af tallene fra Bisnodes skyldnerregister, Debitor Registret, at indkomst og betalingsevne ikke hænger sammen. Ifølge Bisnode er der nemlig ikke flere dårlige betalere blandt danskere med lav indkomst. Faktisk tværtimod. Sjælland har traditionelt været et område med mange dårlige betalere, men de nye tal viser, at sandsynligheden for, at skyldnere på Sjælland betaler deres regninger er blevet bedre. Blandt andre har kommunerne Lejre, Tårnby og Hillerød alle bevæget sig i en positiv udvikling på området. Lejre har flyttet sig fra »lav« til »meget lav«, Hillerød fra »lav« til »meget lav«, og Tårnby fra »meget høj« til »lav«, når det handler om risikoen ved at give privatpersoner og virksomheder fra området kredit.

Debitor Registret viser, at der generelt er kommet flere dårlige betalere i Jylland og Fyn, mens der er kommet færre på Sjælland.

- Vores analyse viser, at indkomst alene ikke er en god variabel til at forudsige andelen af dårlige betalere. Det er vigtigere at se på fx alder, boligform og uddannelsesniveau, hvis man skal forudsige, hvem der med størst sandsynlighed kan betale deres regninger, siger Christian Anders Elkjær, Subject Matter Expert i Bisnode.

Han tilføjer, at danskere, der er 30 år eller ældre har en gennemsnitsgæld på 44.867 kr., mens de unge under 30 år i gennemsnit skylder 19.194 kr.

Første stigning i fem år Coronakrisen betyder, at vi for første gang i knap fem år ser en stigning i antallet af dårlige betalere. Over de kommende måneder vil det vise sig, hvordan udfasningen af de forskellige økonomiske hjælpepakker vil påvirke antallet af skyldnere.

Debitor Registret er et af Danmarks største skyldnerregistre, og det er her, Bisnode opbevarer betalingsanmærkninger på dårlige betalere. I Debitor Registret findes betalingsanmærkninger på personer og virksomheder, hvor der er et retsligt grundlag. En dårlig betaler indberettes via et inkassobureau, et advokatkontor eller anden finansiel virksomhed. Virksomheder kan tilgå information om skyldnerne via forskellige onlineløsninger og herved sikre sig, at de ikke yder kredit til personer, som sandsynligvis ikke vil betale.