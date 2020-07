Sjællændere deler skjulte perler

- Ideen om at lave VisitUdkantsdanmark.dk opstod på et tidspunkt, hvor vi egentlig havde droppet alt om, at skulle afholde konkurrencen i år. Men det gav alligevel ikke mening for os at aflyse en hyldest af de lokale ildsjæle, for de arbejder jo videre i kulissen, selv om rigtig meget har været i dvale de seneste måneder. Så kombinationen af at vise yderområderne i Danmark frem og samtidig med, at vi kan sætte fokus på de mange ildsjæle, det gav god mening, forklarer Mick Kjær, administrerende direktør i Go'on i en pressemeddelelse.