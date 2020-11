Svenskerne følger nøje situationen på de danske minkfarme. I Sverige bliver 80 procent af alle mink aflivet for deres pels her i november. I Danmark bliver i alt 15 millioner mink aflivet på grund af coronavirusset. Her er det et par af de mange mink, der nu skal aflives på en dansk farm i Sorø.

Sjællænder smittet med muteret version af corona

Syv kommuner i Nordjylland er lukket helt ned for at hindre spredning af den mink-relaterede corona-version. Der er ikke taget tilsvarende tiltag på Midtsjælland. Seruminstituttets direktør Kaare Mølbak erkender på presemødet, at det er væsentligt at være opmærksom over hele landet, da den nye smitte allerede er udenfor Nordjylland. Statsminister Mette Frederiksen tilføjer, at det kan blive nødvendigt med yderligere tiltag i andre dele af landet. Men først skal der arbejdes videre med undersøge smittespredningen og dens omfang.

Kaare Mølbak oplyser, at den smittede på Midtsjælland er en ældre person, der bor på plejehjem. Man ved ikke, hvordan vedkommende er blevet smittet. - Det er en gåde for os, og vi ved ikke, om vi nogensinde finder ud af, hvordan vedkommende er blevet smittet, siger direktøren for Seruminstituttet