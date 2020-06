Send til din ven. X Artiklen: »Sindssygt glad« Radius-profil forventer ligestilling i Seas-NVE - på et tidspunkt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Sindssygt glad« Radius-profil forventer ligestilling i Seas-NVE - på et tidspunkt

Sjælland - 24. juni 2020 kl. 15:33 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg er sindssygt glad for, at det hele er endt på den her måde. At vi bliver en del af et andelsfællesskab.

Sådan lyder det fra Pelle Dragsted, tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten, og siden sidste år én af tre forbrugervalgte medlemmer af Ørsted-selskabet Radius bestyrelse. Et valg, hvori han opnåede over halvdelen af de afgivne stemmer.

Opstillingen skete i protest imod, at Radius skulle sælges. I Dragsteds skrækscenarie spekulanter eller en udenlandsk kapitalfond.

- Nu er vi i Radius netområde i stedet blevet en del af det andelsfællesskab, der historisk har stået som en central spiller for det danske elnet, som jeg mener, er kritisk infrastruktur. Det her køb er en styrkelse af vores andelseje, siger han.

Siden det i efteråret stod klart at Radius ville blive opkøbt af Seas-NVE, har det store spørgsmål været, hvordan og hvornår andelsejede Seas-NVE ville gøre Radius' kunder til andelshavere, altså medejere.

Hidtil har Seas-NVE kommet med vage udmeldinger om både tidshorisonten og Radius-kundernes fremtidige stilling.

Pelle Dragsted forventer, at han og de øvrige Radius-kunder på sigt bliver inviteret ind som ligestillede ejere. Men han forventer ikke, det sker i morgen:

- Hele det her skal jo først diskuteres blandt Seas-NVE's andelshavere og så skal deres repræsentantskab beslutte, hvad der skal ske. Det er en demokratisk proces, der skal have sin tid, og det har jeg respekt for, siger han.

Han understreger, at han ikke mener, der er en modsætning mellem Seas-NVE's nuværende andelshavere og så Radius' kunder:

- Vi har alle en interesse i et demokratisk, veldrevet selskab, hvor man holder prisen nede og bidrager til den grønne omstilling. Så jeg ser slet ikke, der skulle være en modsætning. Men jeg ser frem til at blive en del af et demokratisk ejerskab, siger han.