Ingen besøgende kommer ind på Sikringen uden godkendelse samt scanning af krop og ejendele som i en lufthavn. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Sikringen kan få plads til flere patienter om fire år

Sjælland - 06. februar 2020 kl. 14:01 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den kommende udbygning af Sikringen i Slagelse med 10 ekstra pladser vil koste omkring 100 millioner kroner at bygge og kan tidligst stå klar ved udgangen af 2023.

Det kom frem i et samråd i Folketinget, hvor Venstres sundhedsordfører Jane Heitmann havde fået både justitsminister Nick Hækkerup og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke til at forholde sig til finanslovsvedtagelsen.

Sundheds- og ældreministeren oplyste endvidere, at udvidelsen med et bygningsmodul med 10 pladser vil koste 36 millioner kroner ekstra i årlig drift. Muligvis kan beløbet reduceres med 11 millioner kroner årligt, hvis kun fem ekstra pladser tages i brug.

Fakta Sikringsanstalten åbnede 18. juli 1918 i Nykøbing Sjælland.

3. november 2015 flyttede patienter og personale ind i nybyggeriet i Slagelse.

Det er ikke ualmindeligt, at ansatte har 40-års jubilæum.

En stor del pendler stadig fra det nordlige Odsherred.

Sikringen har »mandenormering«; mindst to tredjedel af et vagtskifte skal være mænd.

Den første kvinde blev ansat i 1988, og hun er stadig ansat. - Vi har siden december haft to på venteliste til at komme på Sikringen, og det er patienter, som typisk er bæltefikserede, for man kan ikke rumme den type patienter i den almindelige retspsykiatri. Sidste år lå to patienter bæltefikseret i henholdsvis 13 og 10 måneder, mens de ventede på at få plads. Derfor skal vi sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer på Sikringen, sagde Magnus Heunicke.

Sikringsafdelingen - i daglig tale Sikringen - er en over 100 år gammel landsdækkende sikret instituion for de farligste, psykisk syge kriminelle. Her er plads til 30 patienter fra Danmark, Grønland og Færøerne. Sikringen drives af Region Sjælland og flyttede i 2015 fra Nykøbing Sjælland til Slagelse.

Venteliste Jane Heitmann undrede sig over, at Sikringen samtidig med en venteliste på to patienter tilsyneladende har to patienter, som lægerne har vurderet er parat til at blive udskrevet (typisk til en almindelig retspsykiatrisk afdeling):

- Vi skal helt tilbage til 2016 for, at der var fem patienter på venteliste, og hvis to er udskrivningsparate, så er der vel plads.

Men det er ikke så enkelt, forklarede justitsministeren.

- Når overlægen vurderer, at en patient, der er dømt til anbringelse på Sikringen, er udskrivningsparat, går anmodningen videre til Statsadvokaten, som beder Retslægerådet om en vurdering. i det ene tilfælde er anmodningen afvist af proportionalitetshensyn (handler formentlig om hvor lang straf, patienten ville have afsonet, hvis vedkommende var egnet til fængselsstraf, red.). Det andet tilfælde er under behandling, sagde Nick Hækkerup.

Han oplyste samtidig, at der ikke er nogen patienter fra Sikringen med »farlighedsdekret« - patienten er sindssyg og udsætter vedvarende andres liv for fare - som er på vej til udskrivelse.



Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil undgå, at farlige psykiske syge ligger bæltefikserede i månedsvis, mens de venter på en plads på Sikringen. Foto: Thomas Olsen



Skader for livet Socialdemokratiets sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff angreb Jane Heitmann for at bruge venteliste-diskussionen til politisk drilleri.

- Det er meget alvorligt, at vi har patienter liggende så længe i bælte. Patienten, som sidste år lå fikseret i 13 måneder, havde mistet muskelmasse, fordoblet sin vægt og i en længere periode ikke været i bad. Det er livsfarligt og så ulykkeligt. Det er ikke bare ulovligt, som Patientklagenævnet har fastslået, det er også imod internationale konventioner, sagde Rasmus Horn Langhoff, som fik opbakning fra Enhedslistens Peder Hvelplund:

- Patienter, der bæltefikseres så længe, kan ende i kørestol.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt er glad for udsigten til, at Sikringen udvides:

- Det rejste jeg allerede i 2014, dengang sundhedsministeren hed Nick Hækkerup, for dengang havde vi også udfordringer med rigtig mange bæltefikseringer.

Syv med håndremme Sundhedsministeren oplyste, at syv patienter på Sikringen færdes i fællesområder med såkaldt oppegående fiksering (remme om arme og ben, så patienten kan bevæge sig, men ikke angribe, red.) i stedet for at være isoleret på værelset.

- Det er et alternativ til bæltefiksering, som Sikringen er det eneste sted, der kan bruge til ekstraordinært farlige patienter. EU's torturkomité har tidligere været kritiske over for oppegående fiksering. Men vores erfaringer er positive, og vi har nu fået en positiv evaluering fra torturkomiteen, sagde ministeren.

