Masnedø er bestemt et stop værd, hvis man alligevel skal passere Storstrømsbroen på ferieturen. Og man kan tage en pause under broens landfæste og beundre den knap 90 år gamle bro nedefra. Foto: Lars Christensen

Sidste stop før broen

I løbet af sommeren vil vi fortælle om nogle af de mere ukendte attraktioner rundt om på Sjælland, som man kan besøge i ferien. Vi kommer hele Sjælland rundt og kan forhåbentlig give dig noget inspiration. Alle artiklerne om de skjulte perler kan læses på sn.dk.

Sjælland - 30. juni 2021 kl. 15:29 Af Rune Reggelsen Skjold Kontakt redaktionen

Går turen over Storstrømsbroen har du måske undret dig over den lille ø, man kører over, inden man passerer selve broen mod Falster.

Det tager ikke mange minutter at køre over den lille Masnedø. Men trods sin beskedne størrelse byder Masnedø på flere fine oplevelser, der bestemt er et stop værd.

Først og fremmest kan den godt halvanden kvadratkilometer store ø prale af en fantastisk udsigt. Både over Vordingborg, der ligger lige på den anden side af det smalle Masnedsund, der skiller øen fra Sjælland.

Og over Storstrøm og Farøbroerne mod øst samt Falster mod syd.

Natur og bro En del af Masnedø udgør en havn, der er vokset betragteligt i takt med, at opførelsen af en ny Storstrømsbro rykker tættere på. Et arbejde, man også vil kunne følge på nærmeste hold under et stop på øen fremover.

Men følger man Masnedøvej, der løber rundt om øen, vil man hurtigt støde på fin natur.

Det er dog ikke tilrådeligt at stoppe og nyde udsigten, da den smalle vej ikke er konstrueret til ophold.

Hold i stedet pause ved den lille parkeringsplads, hvor Storstrømsbroen er landfæstet til øen. Her kan man læne nakken tilbage og beundre den imponerende ingeniørkunst, broen udgør, og man får især en oplevelse, når et tog med enorm rungen kører ud på broen.

Dyr og dramatisk historie Masnedø har sin egen lille dyrepark, der er særligt henvendt til børn, unge og voksne med handicap, men andre er også velkomne. Parken drives af frivillige, og den tilbyder i øvrigt et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge, der har helt specielle behov i forhold til at få en uddannelse.

Parkens åbningstider kan findes på Facebook.

Er man mere til historie, har Masnedø også noget at byde på.

Masnedøfort blev opført som fæstning inden og under 1. Verdenskrig for at beskytte Storstrømmen.

Det var dog først cirka 25 år senere, fortet mærkede krig.

9. april 1940 blev tyske faldskærmssoldater kastet ned for at indtage fortet i verdenshistoriens første succesfulde faldskærmsangreb.

Af der så kun var tre danske soldater på fortet, der overgav sig uden kamp, har de tyske propagandafilm nok ikke omtalt.

I dag er fortet åbent for offentligheden og byder på forskellige kunstudstillinger og er bestemt også et stop værd på vejen over Storstrømsbroen.