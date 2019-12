Hvis man bliver udsat for seksuelle overgreb i barndommen, kan det få langvarige og dybe konsekvenser for ens evne til at indgå i nære relationer, ligesom mange udvikler angst, Posttraumatisk Stress (PTSD) og spiseforstyrrelser. Foto: /colourbox.com

Send til din ven. X Artiklen: Seksuelt misbrugte kan få hjælp to nye steder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Seksuelt misbrugte kan få hjælp to nye steder

Sjælland - 23. december 2019 kl. 13:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nationale Center for Seksuelt Misbrugte åbner to nye afdelinger i Østdanmark, hvor man har indgået en samarbejdsaftale med Holbæk og Næstved Kommuner. Hidtil har der kun været mulighed for at søge hjælp til at bearbejde traumer fra seksuelle overgreb i barndommen i Frederiksberg, Odense, Vojens og Aarhus.

Begge de ny satellit-afdelinger af Center for Seksuelt Misbrugte Øst åbner tæt på stationen. I Holbæk foregår rådgivning og behandling på Jernbanevej 6, og i Næstved bliver det i Jernbanegade 10.

- Det er vigtigt for os, at mennesker, der er har brug for hjælp på grund af senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen ikke skal rejse alt for langt. Vi dækker hele Sjælland, øerne og Bornholm, og det er en stor belastning både psykologisk og ofte også økonomisk at rejse til Frederiksberg en gang om ugen, derfor åbner vi i Holbæk og Næstved, siger centerchef for CSM Tina Holm Andersen.

Det er aldrig for sent Hun regner med, at begge satellit-afdelinger er klar til at tage imod de første mennesker i behandling fra midten af januar.

Begge steder bliver bemandingen to psykologer samt en socialrådgiver.

Fakta Voksne, som har oplevet seksuelle overgreb i barndommen, er generelt plaget af traumer. De har vanskeligheder med relationer og tillid, med personlighed og identitet og med kroppen, og det medfører tab af livskvalitet og -funktion.

Fo rskning viser, at der er mange alvorlige psykologiske senfølger af seksuelt misbrug i barndommen: Symptomer på PTSD, depression og angst, samt seksuelle forstyrrelser og risiko for reviktimisering. Svære psykiske lidelser, personligheds- og spiseforstyrrelser samt misbrug af stoffer og alkohol ses også ofte.

Kilde: Center for Seksuelt Misbrugte Kilde: Center for Seksuelt Misbrugte - Socialrådgiveren er vores socialrådgiver fra Frederiksberg. Hun vil både kunne nås telefonisk og på mail, ligesom hun vil være tilstede i Holbæk og Næstved ved behov - i udgangspunktet en gang om måneden, forklarer Tina Holm Johansen.

Målgruppen er voksne, der enten har været udsat for overgreb inden for familien eller voldtægt og andre overgreb begået af fremmede, før de fyldte 18 år.

- Vores brugere er typisk nok mellem 30 og 50 år, men gruppen spænder lige fra 18-årige til mennesker i 70'erne, siger Tina Holm Johansen.

Brug for frivillige Ud over individuelle ambulante psykoterapeutiske samtaler cirka en gang ugentligt i op til 12 måneder tilbyder Center for Seksuelt Misbrugte, at man kan mødes i samtalecafé. Desuden bliver der tilbud om traume-sensitiv yoga.

- Vi ansætter frivillige med socialfaglig baggrund, der alle gennemgår vores grunduddannelse til at arbejde med senfølger efter seksuelle overgreb, og de skal modtage supervision, siger Tina Holm Johansen.

Både mænd og kvinder kan blive frivillige hos Center for Seksuelt Misbrugte.

- Mænd kan godt skulle arbejde lidt mere for at skabe tillid hos nogle kvinder. Men det er en stor fordel, at mænd er frivillige, ligesom vi også har erfaringer med mandlige psykologer, fordi traumet kan bearbejdes i et trygt miljø, siger Tina Holm Johansen.

Formand for socialudvalget i Holbæk Kommune Bente Röttig (SF) er glad for, at Center for Seksuelt Misbrugte åbner.

- Følgerne af et seksuelt misbrug i barndommen har ofte alvorlige konsekvenser langt ind i voksenlivet, derfor er det også så vigtigt, at man får den rette hjælp, udtaler hun i en pressemeddelelse.

I Næstved Kommune håber formand for omsorgsudvalget Michael Perch (S), at kommunen også kan lære af centrets metoder og tilgang.

- Vi har dialog med centret om, hvorvidt de kan være med til at undervise nogle af vores ansatte i de særlige forhold, som mennesker med senfølger af seksuelle overgreb lever med, udtaler han.

I øjeblikket er ventetiden hos Center for Seksuelt Misbrugte Øst på et år.