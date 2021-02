Roskilde-Køge fik som den første strækning Øst for Storebælt det nye signalsystem i 2018. TIl august er det strækningen Køge-Næstveds tur. Foto: Banedanmark.

Seks weekender med sporarbejde

Udrulningen af et nyt, digitalt signalsystem på Lille Syd-banen mellem Køge og Næstved går ind i sin afsluttende fase, og det betyder, at banen bliver lukket for tog og erstattet af togbusser i seks weekender i den kommende tid.