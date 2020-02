Omkring 400.000 adresser i de blå områder kan i dag modtage naturgas. Omkring 3 procent af dem, svarende til lidt mere end 12.000, har ikke taget et aktivt valg om, hvem der skal levere deres gas. De vil fra 1.april få leveret forsyningspligtig gas fra Seas-NVE. Kort: Energistyrelsen.

Seas-NVE vinder gasudbud

12.000 gaskunder over hele landet skal fremover have leveret deres naturgas fra Seas-NVE i stedet for Energifyn, Energihandel og Ørsted.