Seas-NVE undersøges for misbrug

Energiselskaberne har benyttet en fremgangsmåde, hvor de benytter egne selskaber til at udføre opgaver i Energispareordningen, og har på den måde givet sig selv en række store værdifulde opgaver. Det har fået Energitilsynet til at igangsætte en stikprøveundersøgelse.

Energispareordningen går ud på at energiselskaberne skal få de kunder, der er bundet til selskabet, til at spare energi, og her viser tidligere undersøgelser, ifølge Finans.dk, at prisen for energibesparelserne bliver højere, når søsterselskaber løser opgaven.