Diskussionen om, hvem og hvor man bør bære mundbind raser lige nu. Her er det studerende fra Roskilde Katedralskole med mundbind. Men hvor godt virker mundbind egentlig? Det skal en undersøgelse vise. Resultatet er nu på vej. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Se video: Sådan virker mundbind

Sjælland - 13. august 2020 kl. 08:54 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rejsende i den kollektive trafik har allerede skullet vænnet sig til at bruge mundbind eller i det mindste have dem klar i tasken. Og nu kræver både Enhedslisten og SF, at der indføres krav om mundbind i den kollektive trafik.

Indtil slutningen af juli anbefalede sundhedsmyndighederne ellers ikke mundbind. Der manglede solid evidens, og i værste fald kunne mundbind have en negativ effekt, hvis det blev forkert brugt, lød det Ifølge TV2.

Men nu er mundbindene altså inde i varmen, og det snart allevegne. Spørgsmålet er, om de virker?

6000 med i Mundbind-forsøg I april igangsatte forskere fra Region Hovedstaden med Rigshospitalet i spidsen et stort projekt sammen med Salling Group, der står bag Føtex, Netto og Bilka. Over 6000 af Salling Groups ansatte skulle i april og maj deltage i et projekt, der skulle afdække mundbinds effekt en gang for alle.

Men resultatet af anstrengelserne lader stadig vente på sig.

Hos Rigshospitalet oplyser presseenheden til Sn.dk, at resultaterne ventes klar til offentliggørelse i »midten af august«. Hvad det nærmere indebærer, kan man dog ikke uddybe.

Mundbind beskytter andre Sundhedsstyrelens direktør Søren Brostrøm har dog fastslået, at det primære formål med at bære mundbind ikke så meget er at beskytte en selv. Det handler snarere om at beskytte alle andre mod smitte.

Ifølge Jens Lundgren, overlæge og professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet og Københavns Universitet, viser udenlandske erfaringer, at mundbind bremser smittespredning. Og det er især vigtigt, fordi det har vist sig, at man kan være smittet med Corona, uden at have symptomer:

- Det er en grundlæggende præmis, der har ændret sig. Tidligere troede man, at det kun var folk med symptomer, der smittede, så det er helt afgørende, forklarer Jens Lundgren til Videnskab.dk.

Spyt-dråber når langt uden mundbind Tidsskriftet har i øvrigt publiceret en artikel, hvor en gruppe forskere beskriver deres resultater, fa en undersøgelse, hvor de har videofilmet, hvor meget spytpartikler spreder sig, når vi taler, hoster og nyser. (Læs artiklen i Videnskab.dk her.)

Resultatet, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Thorax, viser, at de medicinske mundbind, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, er det mundbind, der bedst begrænser spredningen af dråber fra munden.

Også stof-mundbind med et og to lag er blevet testet, og de har også en effekt på spredningen - om end de virker mindre godt end de mundbind, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

