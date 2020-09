Boligpriserne er de højeste og udbuddet det laveste i 10 år. Foto: Oliver Sønderbye Therp/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scan

Send til din ven. X Artiklen: Se udviklingen i din kommune: Boligpriser og udbud sætter nye rekorder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se udviklingen i din kommune: Boligpriser og udbud sætter nye rekorder

Sjælland - 07. september 2020 kl. 07:00 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De danske boligkøbere har i øjeblikket cirka 5300 færre huse at vælge imellem end de havde på samme tidspunkt sidste år. Det er et fald i udbuddet på 15 procent, viser tal fra Boligsiden.

Læs også: Fire gode råd til huskøbere

I Region Sjælland er mulighederne for at købe nyt hus blevet endnu mere begrænsede. Her er udbuddet faldet med 18 procent, så der ved indgangen til september var 5231 huse til salg i regionen.

Dermed lander det samlede udbud af huse for fjerde måned i træk på det laveste niveau i de seneste 10 år.

- Det er en usædvanlig situation, vi befinder os i, og vi kan se, at det faldende udbud er gældende i alle landsdele. Samtidig er det meget tæt på at være en gennemgående landsdækkende tendens. For ser vi på situationen i de enkelte kommuner, er der aktuelt færre huse til salg i 89 af landets i alt 98 kommuner sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

- Næsten alle kommuner på Sjælland har oplevet et fald i udbuddet, der er større end 10 procent det seneste år. Det samme er tilfældet i størstedelen af de fynske og store dele af de midtjyske kommuner. Og det er et lavt udbud, der er skabt af en situation, hvor der egentlig er kommet mange nye boliger til salg, men hvor der også er blevet solgt rigtig mange huse igennem de seneste måneder, siger Birgit Daetz.

Priserne stiger stadig Det er ikke kun det lave udbud, som sætter rekord. En opgørelse over boligpriserne viser, at de i juli - for anden måned i træk - nåede det højeste niveau siden 2010, hvor Boligsiden begyndte at udgive sit markedsindeks.

Udvikling i salgspriser for villaer og rækkehuse - fra juli 2019 til juli 2020 Hele Landet: 3,4 pct.

Hele Region Sjælland: 3 pct.

Greve: 1 pct.

Køge: 1 pct.

Lejre: 0 pct.

Roskilde: 1 pct.

Solrød: 2 pct.

Faxe: 6 pct.

Guldborgsund: 3 pct.

Holbæk: 7 pct.

Kalundborg: 6 pct.

Lolland: 9 pct.

Næstved: 3 pct.

Odsherred: 10 pct.

Ringsted: -3 pct.

Slagelse: 2 pct.

Sorø: 1 pct.

Stevns: 1 pct.

Vordingborg: -1 pct

Kilde: Boligsiden - Det er en særlig tid på boligmarkedet, hvor salget buldrer afsted, og priserne stiger på trods af den svære tid, som vi har været i - som vi er i. Det går godt, og det nyder vi, for vi ved også, at det ikke er sikkert, at det varer ved. For boligmarkedet kan blive påvirket, når hjælpepakkerne snart udløber. Men med de stigninger vi har set, så er markedet rustet til at stå imod de prisfald, som eksperterne forventer, siger Birgit Daetz.

Generelt ligger Region Sjælland lige under landsgennemsnittet på 3,4 procent for udviklingen i salgspriserne. I regionen har stigningen været på tre procent. Her er blandt andet Odsherred - med en stigning på 10 procent - til at trække snittet op, mens både Ringsted og Vordingborg Kommuner kan notere et mindre fald i salgspriserne.

Faldet i udbuddet gælder ikke kun for villaer og rækkehuse. For ejerlejlighederne gælder det, at der i øjeblikket er 17 procent færre ejerlejligheder til salg sammenlignet med sidste år. Og for sommerhusene er der tale om et årligt fald på hele 33 procent.

Overordnet er det sommerhusmarkedet, der oplever de største prisstigninger, idet de i juli steg med 2,2 procent, så en kvadratmeter nu koster godt 17.500 kroner. Dermed er sommerhuspriserne nu syv procent højere end for et år siden.