Se tallene: Sjællænderne har landets sløveste internet

I 2015 vedtog et enigt folketing en målsætning om, at alle borgere og virksomheder skal tilbydes bredbåndshastigheder på min. 100 mbit/s download/30 mbit/s upload i 2020.Nye tal fra Energistyrelsen viser, at man ikke når det mål:89 procent af alle borgere og virksomheder i Region Sjælland har adgang til 100/30.Her er tallene for de enkelte kommuner:Stevns: 73 pct.Odsherred: 82 pct.Kalundborg: 82 pct.Sorø: 85 pct.Faxe: 87 pct.Holbæk: 88 pct.Vordingborg: 88 pct.Høje-Taastrup: 91 pct.Lejre: 93 pct.Ringsted: 93 pct.Næstved: 93 pct.Greve: 95 pct.Roskilde: 96 pct.Køge: 97 pct.Ishøj: 97 pct.Vallensbæk: 98 pct.Solrød: 100 pct.