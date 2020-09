Kvinder betaler i snit 0,2-0,3 procentpoint mere i rente, end mænd gør, for samme lån. Og selv om det lyder af lidt, så er det faktisk noget, der løber op over tid, lyder det fra økonomiske eksperter. Foto: Nathalie Søndergaard. Foto: Nathalie Søndergaard

Se tallene: Kvinder betaler mere for lånet end mænd

Sjælland - 05. september 2020 Af Tomas Revsbech

Når kvinder skal låne penge i banken, risikerer de ende op med et dyrere lån, end mænd gør. Det gælder uanset om de skal have et boliglån, et billån eller et forbrugslån. Det viser tal fra bankskift-portalen Mybanker blandt cirka 35.000 af deres brugere

Marlene Nørgaard, der er administrerende direktør i Mybanker, er overrasket over tallene.

- Men jeg har selv en baggrund i bank-verdenen gennem mere end 3 årtier, og jeg tror, det kan skyldes, at kvinder generelt interesserer sig mindre for økonomi, end mænd. Det skal de blive bedre til. Og så tror jeg også, at det handler om, at mange banker taler i et rationelt sprog, som er et mere typisk mande-sprog, mens kvinder mere taler i et relationelt sprog. Der har bankerne et ansvar for at blive bedre til at kommunikere i øjenhøjde med kvinderne, siger Marlene Nørgaard.

Tallene, der er korrigeret for, at mænd generelt set tjener flere penge, end kvinder, viser, at kvinder i snit betaler 0,2-0,3 procent point mere i rente end mænd. Det lyder af lidt. Men over lang tid løber det op.

Renteforskelle i Region Sjælland: Boliglån:

Mand 5,7 pct. vs. kvinde 5,9 pct.

Billån:

Mand 4,2 pct. vs. kvinde: 4,4 pct.

Forbrugslån:

Mand 9,7 pct. vs kvinde 10,0 pct.

På landsplan er kvinders renter 3,5-5,6 pct. højere end mænd, når det gælder boliglån, andelsboliglån, billån og forbrugslån.

Det kan betyde, at en kvinde, der låner en million til en andelsbolig, i sidste ende betaler 12.000 kroner mere for samme lån, end en mand gør når lånet efter 10 år er betalt ud.

I mange parforhold vil det ofte være manden, der tager mødet og samtalen om lån med banken. Og det er for så vidt ikke et problem, så længe parret deler lån.

- Men det er jo ikke altid, at man har en helt fælles økonomi og alle lån er fælles. Samtidig er der jo også mange, der bliver skilt. Og så er kvinderne altså dårligt stillet, hvis de ikke har været involveret, siger Marlene Nørgaard.

Uvidenhed koster Ifølge Ann Lehmann Erichsen, der er forbrugerøkonom i Nordea, er det ikke noget nyt, at kvinder får dårligere lån, end mænd gør.

Hun er enig med Marlene Nørgard i, at kvinder interesserer sig mindre for deres økonomi, end mænd gør. Og det koster.

- I en stor undersøgelse, jeg tidligere selv har foretaget om lån, er der markant flere mænd, end kvinder, der vidste, hvad ÅOP (Årlige Omkostninger i procent) er. Det lidt kompliceret, men ikke desto mindre vigtigt at vide, hvad det er, hvis man skal sammenligne prisen på to lån, siger Ann Lehmann Erichsen.

Hun påpeger, at andre undersøgelser viser, at mens kvinder er mere tilbøjelige til at acceptere det, banken tilbyder, så ser mænd det mere som et forhandlingsoplæg.

- Kernen af det her er, at man har pligt til at varetage sine egne interesser og økonomi. Man er forpligtet til at prøve at sætte sig ind i tingene. Forstår man det ikke, så må man spørge banken eller andre, der ved noget om det og kan fortælle det, så man forstår det, siger Ann Lehmann Erichsen.