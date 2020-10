Region Sjælland har i årevis været den region, hvor flest ikek havde adgang til lynhurtigt bredbånd. Men om fem år vil REgion Hovedstaden have flest adresser, der ike har adgang til en 100/30mbit/s-forbindelse. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Se tallene: 30.000 adresser stadig uden hurtigt bredbånd i 2025

Sjælland - 06. oktober 2020 kl. 11:49 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Adgang til en lynhurtig internetforbindelse er efterhånden blevet afgørende for mange virksomheder og husstande. Ikke mindst under corona-nedlukningen.

Men over 100.000 adresser rundt om i landet har stadig ikke adgang til en internetforbindelse med 100 mbit/s download og 30 mbit/s upload (100/30). Trods milliardinvesteringer fra blandt andre energiselskaber som Andel (tidligere Seas-NVE) vil mellem 26.000 til 31.000 adresser, svarende til en-to procent af alle virksomheder og husstande stadig være uden en 100/30-forbindelse i 2025. Det viser en ny fremskrivning fra Energistyrelsen.

- Flere bredbåndsudbydere har haft en offensiv udrulning de senere år, og tendenserne viser, at det ser ud til at fortsætte. Det betyder, at næsten alle adresser får adgang til en hurtig bredbåndsforbindelse i årene frem mod midten af 20'erne, forklarer Jakob Holm Hansen, fuldmægtig i Energistyrelsen, der dog tilføjer: tilføjer: - Men der vil stadig være en restgruppe, som primært forventes at være i Region Hovedstaden, men som formentlig vil være spredte adresser på tværs af hele landet. .

Flest uden bredbånd på Sjælland Ifølge fremskrivningen er der nemlig store regionale forskelle på, hvor mange adresser i den såkaldte restgruppe, der er afkoblet fra en 100/30-forbindelse i 2025.

Mens der i Nordjylland er 100 til 500 adresser i restgruppen, vil der ifølge fremskrivningen være op imod 6000 adresser i Region Sjælland og mellem 7500 og 10.000 adresser i Region Hovedstaden.

Venstre: Vi lovde hurtigt bredbånd til alle i 2020 Det er ikke godt nok, mener Venstres it-ordfører Christoffer Melson.

Han peger på, at alle Folketingets partier i flere omgange har givet håndslag på, at alle adresser skulle have en lynhurtig bredbåndsforbindelse i 2020, altså i år. Han undrer sig over, at regeringen lægger op til at droppe Bredbåndspuljen, der har været på finansloven siden 2016 og i år er på 100 millioner kroner.

- Coronaen har vist, at danskerne har brug for en rigtig god internetforbindelse. At vi kun næsten når i mål om fem år er rigtig lang tid, og vi frygter, det kan koste vækst og udvikling. Især i landdistrikterne, siger Christoffer Melson.

S: Bredbåndspuljen en dårlig løsning Socialdemokratiets it- og teleordfører Kasper Roug understreger, at der skal findes en politisk løsning, der sikrer alle danskere en hurtig bredbåndsforbindelse. Men en fortsættelse af bredbåndspuljen ligger ikke lige for.

- Skal vi have bredbånd ud til de sidste adresser, kan det let koste op imod 250.000 kroner pr. tilslutning. Og så rækker 100 millioner, som der er i puljen i år, altså ikke langt. Så vi kommer til at kigge ind i andre løsninger såsom trådløst bredbånd via 5G, siger Kasper Roug. Han tilføjer, at regeringspartiet vil have analyseret, hvilke teknologier, der klogest og mest omkostningseffektivt kan sikre 100/30-forbindelser til alle.