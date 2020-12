Se tal og kort: Så mange får del i bredbåndspuljen 2020

De har nemlig fået tilsagn om, at de får støtte fra den statslige bredbåndspulje til at få udrullet fibernet eller en anden lynhurtig internetforbindelse til deres adresse.

- Vores analyser viser, at det faktisk er i denne region, der er de største udfordringer i forhold til at sikre adgang til hurtigt bredbånd for alle. Selvom der er meget store byområder i Region Hovedstaden, er der nemlig også mere tyndt befolkede områder, hvor udbyderne ikke står i kø for at rulle hurtigt bredbånd ud, siger hun i pressemeddelelsen.

(Tallene nedenfor indikerer projektets nummer. Ikke hvor mange adresser, der er i projekterne.)