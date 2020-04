Se tal: Nedlukning har sendt boligmarked i chok - men ingen grund til panik

Boligsalget er dykket.

Sjælland - 01. april 2020 kl. 11:17 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seneste ugers corona-karantæne, der onsdag begyndte for nøjagtig tre uger siden, har skabt stor nervøsitet på boligmarkedet. Så stor, at mange potentielle hus-sælgere har trukket følehornene til sig og undladt at sende deres bolig til salg.

Det viser nye tal fra boligportalen Boliga.dk over nye villaer og rækkehuse, der er kommet på markedet i ugerne 10-13.

- I forhold til de to foregående år kan vi se et markant fald i antallet af nye boliger på markedet efter 11. marts, hvor landet blev lukket ned. Vi kan også se på trafikken på vores hjemmeside, at der er færre, der er inde og tjekke de boliger, der er til salg, siger Laust Farver, direktør for Boliga.dk til Sn.dk

Boligportalen har trukket tallene på landsplan samt i landsdelene: Vest- og Sydsjælland, Østsjælland, Nordsjælland og Købehavns Omegn. På landsplan blev eksempelvis der udbudt 1648 og 1603 nye villaer og rækkehuse i uge 13 i 2018 og 2019. I 2020 er det tal faldet til 1110. I de sjællandske landsdele er der også sket et markant dyk i alle landsdele i 2020. (Se tallene fra uge 13 i grafen herunder.)

- Det fald, vi ser, er ikke så underligt. De fleste har fået et chok. Det vil sætte sig i boligsalget i de kommende uger og resten af andet kvartal. I Kina og Sydkorea har boligmarkedet rettet sig efter corona-krisen, og jeg tror også, boligmarkedet får et comeback herhjemme. Men jeg kan godt tvivle på, at vi indhenter det tabte i år, siger Laust Farver.

Næste uger afgørende Ifølge flere økonomer bliver de næste uger og måneder ret afgørende for, hvor længe, der skal gå, før boligmarkedet ryster corona-chokket af sig.

- Det er klart, at mange lige nu tænker over deres jobsituation, og det påvirker boligmarkedet, siger Søren V. Kristensen, cheføkonom i Sydbank, og fortsætter:

- Omvendt ser de allersidste dages udvikling i arbejdsløsheden opløftende ud, trods alt. Styrtblødningen ser ud til at være stoppet. Og går alt vel og åbner samfundet så småt op igen fra slutningen af april, så behøver det hele ikke ende så slemt. VI har jo faktisk en god og sund økonomi i Danmark, tilføjer jan

Ingen grund til panik Jørgen Munksgaard Rasmussen, fagekspert i boligøkonomi hos Videncenteret Bolius, mener også, at både sælgere og købere bør slå koldt vand i blodet. Vi er ikke på vej til at se en gentagelse af finanskrisen, mener han.

-Jeg kan godt forstå, at al den usikkerhed, som coronaen har skabt, får folk til at holde sig tilbage. Men økonomer vurderer, at verdensøkonomien kommer op i gear allerede i 2021.

- I modsætning til finanskrisen har vi en meget, meget lav rente og lønmodtagerne har haft reallønsfremgang. Det er to meget væsentlige forskelle i forhold til finanskrisen. Jeg mener ikke, der er grund til at gå i panik, siger han.