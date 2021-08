Se tal: Flest sjællændere vil søge Arne-pensionen - Egon er en af dem

Retten til tidligere pension blev introduceret af regeringen i 2020 for at komme dem i møde, der har haft et langt arbejdsliv og måske er nedslidte. Den er allerede blevet lidt af et tilløbstykke, således offentliggjorde Beskæftigelsesministeriet onsdag, at mere end 7100 allerede har søgt om retten til tidlig pension. Man regner med, at 24000 søger inden for det første år.

De seneste tal for Region Sjælland viser at ca. 42 pct. af dem i aldersgruppen 61-66 år forventes at have ret til at bruge muligheden for den tidligere pension, det er den højeste andel på landsplan og svarer til 7500 personer. Det betyder med andre ord, at Region Sjælland er en af de regioner, hvor flest har haft et langt arbejdsliv. Den nye ret til tidlig pension er en god mulighed, men man skal også gøre sig nogle overvejelser, inden man vælger den frem for eksempelvis efterløn. Sådan lyder det fra en forbrugerøkonom og 3F's lokalafdeling.