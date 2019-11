Især læger er utilfredse med Sundhedsplatformen, som blandt andet gør det svært at holde overblik over patienternes behandlingsforløb og sygehistorie. Heller ikke blandt sygeplejersker får patientjournalen høje karakterer.

Se resultater: Både sygeplejersker og læger dumper Sundhedsplatformen

Tilfredshedsundersøgelse på sygehusene i Østdanmark viser udbredt utilfredshed med Sundhedsplatformen, især blandt læger. Men de to regionsrådsformænd i Region Hovedstaden og Region Sjælland forsvarer stadig, at man beholder den elektroniske patientjournal Sundhedsplatformen.

