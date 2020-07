De seneste tal fra Danmarks Statistik viser et markant fald i antallet af indbrud. Sommeren er normalt højsæson for tyve, men måske fortsætter coronakrisen og vores øgede hjemmeliv den positive påvirkning.

Se om antallet af indbrud er faldet i din kommune

Hvor årets første kvartal viste tegn på, at coronanedlukningen mindskede antallet af indbrud i danskernes private hjem, har indbrudstallene for 2. kvartal bekræftet billedet – her blev der ifølge Danmarks Statistik anmeldt 2.826 indbrud i private hjem.

Fem gode råd Vær en god nabohjælper Tænd lys ude, og trim hækken Gør det svært at bryde ind Brug sikre betalingsformer, når du køber brugt Ring 114 ved mistanke om indbrud

Øget tryghed

For to år siden lancerede Realdania og TrygFonden i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd og Videncentret Bolius indsatsen Bo trygt.

Nu viser den seneste Tryghedsmåling fra TrygFonden, at danskerne er blevet væsentligt mindre utrygge over for indbrud. Utrygheden har ellers ligget stabilt højt de sidste 10-12 år, selvom indbrudstallet har været faldende. Nu ser kurven endelig ud til at være knækket.