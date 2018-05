Se listen: Her finder du de reneste badestrande med blåt flag

Samtidig med at solen får mere magt på himlen og varmen skylder ind over landet, vil det også strømme med badegæster til de sjællandske strande.

Det vil for en stor dels vedkommende ske på en strand med det såkaldte Blå Flag, der er et symbol på rent badevand, tryghed og gode faciliteter til strandgæsterne.

Hvilke strande der i år lever op kriterierne for Friluftsrådets Blå Flag er netop blevet offentliggjort.

Det skriver Friluftsrådet i en pressemeddelelse.

Det Blå Flag hejses på strande og lystbådehavne over hele verden som et tegn på, at stranden har et særligt niveau for rent badevand, gode faciliteter og livredning i badesæsonen.

"Det Blå Flag i flagstangen er en nem måde at fortælle strandgæster, at her bliver der gjort noget særligt for at give dem en god strandoplevelse, hvor de kan føle sig trygge fordi der er styr på både naturformidling, livredning og kvaliteten af badevandet," siger Jan Ejlsted, Friluftsrådets direktør.

Det Blå Flag hejses i de fleste kommuner med aktiviteter den første weekend i juni.

På en Blå Flag strand finder du:

Rent badevand, livrednings- og førstehjælpsudstyr, nødtelefon på eller i nærheden af stranden, livreddere enkelte steder (kun i sommerferien), natur- og miljøaktiviteter, toiletfaciliteter, affaldsfaciliteter, informationstavle