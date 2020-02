Ud af Region Sjællands 504 daginstitutioner er 77 private. Det svarer til 15 procent, og de får ikke del i de 500 millioner kroner til flere hænder i børnehaver og vuggestuer. Foto: Allan Nørregaard.

Se kort og tal: Private børnehaver får ikke normeringspenge til flere hænder

Sjælland - 22. februar 2020 kl. 11:21 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnene i hver sjette daginstitution i Region Sjælland kommer ikke til at mærke, at regeringen og dens støtte partier har afsat 500 millioner kroner til flere hænder i børnehaver og vuggestuer i år.

Ifølge aftalen mellem partierne er pengene specifikt afsat til offentlige og selvejende institutioner, mens private ikke kan få del i midlerne.

Og det er ikke retfærdigt mener Venstres Morten Dahlin, der er valgt i Sjællands Storkreds.

V: Ideologisk korstog - Jeg mener, at regeringen og dens støttepartier er ude i et ideologisk korstog mod de private institutioner. Først prøvede man at skære i tilskuddet til friskoler, og nu kommer det her. - Det, man glemmer er, at mange af de her institutioner er tilknyttet friskoler, der er opstået, fordi landsbyskolen er lukket. Og jo længere væk, du kommer fra København, jo flere er der, raser Morten Dahlin.

Han er især forarget over øremærkningen til de offentlige institutioner, fordi selve fordelingen af 500 millioner sker efter, hvor mange børn i daginstitutioner, kommunen har alt i alt:

Sådan fordeles pengene i 2020 Faxe får 2,8 mio. kr.

Sorø får 2,4 mio. kr.

Ringsted får 3,0 mio. kr.

Køge får 5,2 mio. kr.

Stevns får 1,6 mio. kr.

Lejre får 2,3 mio. kr.

Roskilde får 7,2 mio. kr.

Greve får 4,6 mio. kr.

Solrød får 2,4 mio. kr.

Høje-Taastrup får 4,8 mio. kr.

Vallensbæk får 1,8 mio. kr.

Ishøj får 2,4 mio. kr.

Slagelse får 6,4 mio. kr.

Næstved får 6,4 mio. kr.

Vordingborg får 2,9 mio. kr.

Kalundborg får 3,6 mio. kr. - De forældre, der sætter deres børn i private institutioner, betaler skat og går på arbejde som alle os andre. Men da de ikke spiller efter systemets og statsapparatets pibe, så skal de straffes, siger Morten Dahlin.

S. En prioritering Socialdemokratiets børneordfører Kristian Sand Kjær forklarer, at regeringen og dens støtte partier har stået i en situation, hvor man har afsat 500 millioner til at løfte normeringerne, mens man endnu ikke har forhandlet om en konkret lov om minimumsnormeringer. - Der har det så været prioriteringen, at vi laver et målrettet løft af de offentlige daginstitutioner i år. Når vi har forhandlet en lov om minimumsnormeringer igennem vil vi tage stilling til, hvordan pengene skal fordeles frem mod 2025, siger han.

Jacob Mark, der er undervisningsordfører og gruppeformand for SF, påpeger, at årsagen til, at pengene går uden om de private institutioner er, at de også har større frihed, end offentlige daginstitutioner.

- De skal ikke lave op til krav om overenskomster for deres ansatte, de behøver ikke sige ja til de børn, der kommer til dem, og de skal heller ikke leve op til noget krav om minimumsnormeringer, siger Jacob Mark.

SF: Gerne krav - og penge - til private Jacob Mark understreger, at han gerne ser, at de private institutioner bliver omfattet af en lov om minimumsnormeringer.

- Der er det vigtigt for mig at sige, at bliver de omfattet af et minimumsnormeringskrav, så skal de også have del i de penge, der er, siger han.

I alt 77 daginstitutioner i Region Sjælland er private. Det svarer til 15 procent af alle daginstitutioner.

I Region Hovedstaden er der 126, svarende til 10 procent af alle daginstitutioner.