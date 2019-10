En af ansøgnignerne drejer sig om en havvindmøllepark øst for Møn. En anden skal ligge ved Samsø, cirka 15 kilometer fra Røsnæs, Kalundborg. Billedet her stammer fra havvindmølleparken ved Horns Rev. Arkivfoto: Ørsted. Foto: Dong Energy

Se kort: Vil anlægge havvindmølleparker ved Møn og Samsø

Sjælland - 11. oktober 2019 kl. 12:18 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: En kæmpe havvindmøllepark med 72 havvindmøller 13 kilometer øst for Møn og 20 kilometer øst for Falster.

Sådan lyder en af de i alt tre havvindmøllepark-projekter, som selskabet Wind Estate A/S har ansøgt Energistyrelsen om lov til at lave forundersøgelser på.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

»Energistyrelsen har modtaget 3 ansøgninger om at foretage relevante forundersøgelser med henblik på at opføre havvindmølleparker under åben dør-ordningen. Ansøgningerne sendes i dag i bred myndighedshøring. Der er tale om en samlet kapacitet på op til 1,8 GW, som ønskes placeret i de indre danske farvande nord for Djursland, syd for Samsø og sydøst for Møn«, skriver Energistyrelsen blandt andet.

Her har selskabet Wind Estate A/S ansøgt om at få lov til at lave forundersøgelser med henblik på senere hen at skabe en havvindmøllepark. Grafik: Wind Estate/Energistyrelsen.



Større end Krigers Flak-parken Den største park, der er ansøgt, skal ligge på et område, der hedder Kadet Banke, som ligger sydøst for Møn og øst for Falster. Her ønsker Wind Estate at opstille 72 havvindmøller med en installeret effekt på mellem 504 - 864 MW.

Til sammenligning kommer havvindmølleparken på Krigers Flak øst for Køge bugt, Stevns og Møn til at have en kapacitet på 600 MW, mens den kommende havvindmøllepark Tor i Vesterhavet kommer til at få en kapacitet på mellem 800 og maks 1000 MW.

Flere møller ved Samsø Ud over Kadet Banke ønsker Wind Estate også at opføre 19-22 havvindmøller med en kapacitet på 154-288 MW på Paludan Flak ved Samsø. Her ligger i forvejen en anden havvindmøllepark. Den nye park vil ligge 15 kilometer fra Røsnæs i Kalundborg.

Ved Samsø eksisterer allerede Samsø Havvindmøllepark. Her har selskabet Wind Estate A/S nu ansøgt om at få lov til at lave forundersøgelser med henblik på at opføre 19-22 havvindmøller. Grafik: Wind Estate/Energistyrelsen.



Den tredje ansøgning er en park med 60-62 havvindmøller på Treo Banke nord for Djursland og øst for Randers Fjord.

Åben Dør I modsætning til eksempelvis udbud, har staten under Åben Dør-ordningen lagt nogle områder ud, som selskaberne så frit kan byde ind på at opføre en havvindmøllepark på.

Energistyrelsen vil nu sende de tre ansøgninger til en række myndigheder og kommuner. Ud fra svarene vil styrelsen så vurdere om man kan nikke ja til at Wind Estate kan gå i gang med forundersøgelserne.