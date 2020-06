Se kort: Store dele af Sjælland har høj brandfare

Den seneste tids mange solskinstimer og få regnmængder betyder, at man lige nu skal være påpasselig med at bruge åben ild eller ryge en cigaret ude i naturen.

Ifølge Beredskabsstyrelsen nye brandfareindeks er et stort område på Vestsjælland, der dækker dele af Ringsted, Næstved, Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner, lige nu så tørt, at det har kategorien »meget høj« på styrelsens brandindeks. Det er den næsthøjeste kategori og betyder, at selv en glød eller en mindre flamme kan være nok til at antænde en brand.