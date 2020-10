En ny erhvervsklynge for bygge- og anlægs-området er blevet placert i Albertslund i hovedstadsområdet. Den var oplagt at placere i Region Sjælland, mener erhvervsliv og flere folketingspolitikere. Foto: Kim Rasmussen.

Send til din ven. X Artiklen: Se kort: Sjælland snydt for erhvervsklynger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se kort: Sjælland snydt for erhvervsklynger

Sjælland - 02. oktober 2020 kl. 10:12 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

14 nye videns- og erhvervs-klynger, der skal afkorte vejen mellem forskere og virksomheder, skal være med til at sikre vækst og udvikling i alle dele af landet. Men Region Sjælland har som landets eneste region ikke fået en eneste klynge.

Det skaber dyb frustration hos både erhvervsliv og folkevalgte fra Venstre og Socialdemokratiet, der er valgt i regionen.

- Region Sjælland er den region i landet, der er mest udfodret, når det gælder viden, innovation og uddannelse. De har brug for, at der kommer et innovationsmiljø tæt på, før virksomhederne kan få øjnene op for de muligheder, der ligger i det, siger en dybt frustreret Mads Vaczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland.

14 nye klynger og 46 underafdelinger er placeret ialt 18 steder i landet. Kort: Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Klynge for byggeri oplagt Mads Vaczy Kragh mener, det havde været oplagt at placere mindst én klynge i regionen.

- En af klyngerne fokuserer på bygge- og anlægs-sektoren og det er helt oplagt, at den bliver placeret i Region Sjælland. Vi er den region i landet, der har den største andel af bygge- og anlægsvirksomheder. Men også klynger inden for medico-området, miljø-teknologi og fødevareområdet kunne man argumentere for, skulle ligge i Region Sjælland, siger han.

Minister: Er opmærksom på "hul" Uddannelses og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) udtrykte i sommer bekymring over, at de fleste af ansøgerne til de nye klynger ønskede at ligge i København. Hun glæder sig derfor over, at de 14 klynger og 46 underafdelinger er spredt ud over hele landet, om end hun er opmærksom på, at Region Sjælland som den eneste ikke har fået en klynge.

- Det er selv noget, jeg er meget opmærksom på, at der ikke er nogen af klyngerne, der er endt i Region Sjælland. Der er meget stor fokus fra min hånd på, at de klynger, der nu er etableret, har et fokus på Sjælland, siger ministeren.

Men det er ikke nok, mener Venstres Morten Dahlin, der er valgt i Sjællands Storkreds og næstformand i Folketingets beskæftigelsesudvalg:

- Vi kommer til at tage den her sag op med både Ane Halsboe-Jørgensen. Når man har erkendt, at der er et hul i Danmarkskortet, så tilkendegiver man også, at man vil gøre noget. Og vi vil høre, hvad hun vil gøre for at rette op eller på anden måde sikre, at erhvervsudviklingen ikke går Region Sjællands næse forbi, siger han.

S-politiker: Fik kaffen galt i halsen Også Socialdemokratiets Kasper Roug, der er valgt i Sjællands Storkreds og næstformand i Folketingets erhvervsudvalg, vil tage sagen op med sine partifæller i regeringen og i folketingsgruppen.

- Jeg fik rent ud sagt kaffen galt i halsen, da jeg hørte det her. Vi kan som folkevalgte ikke sidde det overhørig, at en hel region slet ikke bliver præsenteret. Der kommer til at være et politisk efterspil på det her, siger han.

Kasper Roug, valgt i Sjællands Storkreds for Socialdemokratiet vil følge sagen op politisk internt i Socialdemokratiets folketingsgruppe og med politiske kolleger fra andre partier. Foto: Tine Fasmer.