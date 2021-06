Boligejerne i Odsherred er dem, der kan se til at få allerflest penge tilbage fra Skat i gennemsnit. Også i Vordingborg, Faxe, Næstved, Stevns, Slagelse, Sorø og Kalundborg kan de borgere, der skal have penge tilbage, se frem til mindst 15.000 kroner i gennemsnit.

Se kort: Så meget skal boligejerne i din kommune have tilbage i skat

For nuværende og tidligere ejere af cirka 715.000 boliger er der ekstra grund til at kigge frem mod de nye ejendomsvurderinger. De har nemlig betalt for meget i boligskatter siden 2011, og de kan alt i alt se frem til at få 14 milliarder kroner tilbage i Skat.

For dem, der har betalt for lidt, er en bred kreds af partier i Folketinget, blevet enige om at de ikke skal straffes økonomisk for fejlen, der ligger hos Skat.

Se herunder, hvor meget borgerne i gennemsnit skal have retur i landets kommuner.