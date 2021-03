Mennesker med diabetes 2 har gavn af at få styr på deres vægt, målt kolesterol, blodtryk og ikke mindst langtidsblodsukkeret. Men en del diabetikere - især i Region Sjælland - kender ikke deres seneste tal.

Se kort: Så mange har diabetes 2 i din kommune

Sjælland - 26. marts 2021 kl. 08:18 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

En undersøgelse fra Diabetesforeningen viser, at folk i Region Sjælland med diabetes 2 er dem, der har mindst tjek på kolesterol, langtidsblodsukker og blodtryk. I dag er 241.425 danskere diagnosen type 2-diabetes, og antallet af ramte er mere end fordoblet i perioden 2000-2016.

Det er en sygdom, der risikerer at forkorte livet væsentligt på grund af følger som hjertekar-sygdomme og nyrelidelser. Derfor vækker det bekymring hos professor og overlæge Filip Krag Knop, at hele 19 procent diabetes-2-ramte deltagere i en undersøgelse gennemført af Diabetesforeningen svarer, at de opfatter deres sygdom som »lidt« eller »slet ikke alvorlig«. Tæller man gruppen, der svarer »mindre alvorlig« med, er det hele 44 procent, som ikke opfatter deres sygdom som alvorlig.

- Det nytter ikke at negligere sygdommen, man er nødt til at erkende, at man har er sygdom, der er ret alvorlig og giver en øget dødelighed. En 60-årig mand med diabetes 2 har gennemsnitlig seks år lavere levetid end en jævnaldrende uden diabetes 2, og det kan jo sagtens være de år, hvor man gerne ville have set sine børnebørn vokse op, siger Filip Krag Knop, der er forskningsleder ved Center for Klinisk Metabolisk Forskning, Medicinsk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital.

Han pointerer, at en af udfordringerne ved diabetes 2 er, at det er en fremadskridende sygdom, som kan have næsten umærkelige symptomer.

- Man kan ikke umiddelbart mærke, at man bliver dårligere. Derfor kan det være så svært og erkende. Men hvis man ikke er i god kontrol, så er type 2-diabetes en meget farlig sygdom, som kan have store konsekvenser for livskvalitet og for risikoen for at dø tidligere. Det er afgørende, at både behandlere og personer med type 2-diabetes forstår alvoren af sygdommen, og dermed motiveres til behandling og egenomsorg, der reducerer risikoen for komplikationer, siger Filip Krag Knop.

Kan det konkluderes, at de 44 procent i undersøgelsen, der har svaret, at de opfatter deres sygdom, som mindre, lidt eller slet ikke alvorlig, så heller ikke tager deres sygdom alvorligt? Eller har de muligvis ændret livsstil, passer deres undersøgelser og lever med en optimistisk tilgang til deres sygdom?

- Nej, det kan man ikke vide, fordi det er en spørgeskemaundersøgelse. Men jeg vil tro, at hvis man har ændret livsstil, så vil man også anse sin sygdom som alvorlig, siger Filip Krag Knop, der påpeger, at en del af deltagerne i undersøgelsen ikke har tjek på de vigtige tal for folk med diabetes 2: langtidsblodsukker, kolesterol og blodtryk.

Sjællændere halter bagud Det er især i Region Sjælland, at det halter. I Region Sjælland kendte kun 29 procent deres seneste langtidsblodsukker-niveau mod 41-41 procent i de øvrige regioner, og kun 26 procent af undersøgelsesdeltagerne fra Region Sjælland kendte deres kolesteroltal mod 29-36 procent i de øvrige regioner.

Der var også færrest i Region Sjælland i forhold til i de andre regioner, der havde nået de behandlingsmål for langtidsblodsukker, kolesterol og blodtryk, som er sat af lægen.

- Jeg kan desværre godt genkende, at mange type-2 diabetikere ikke tager sygdommen lige så alvorligt, som de burde. Det kan være en god idé at tage en snak med sin egen læge for at få styr på sine behandlingsmål. I Slagelse er vi heldige, fordi både Kommunen og flere og flere lægeklinikker i dag har en diabetessygeplejerske fast tilknyttet, som har mere tid til at sætte sig ind i den enkelte diabetespatient behov, udtaler Diabetesforeningens lokalformand i Slagelse Susanne Jensen i en pressemeddelelse.

Lise Tarnow, centerdirektør for Steno Diabetes Center Sjælland, kan til dels godt genkende, at der er patienter, som ikke tager så meget hånd om deres sygdom.

- Det gælder især de sårbare diabetes-patienter, der ikke har så store mentale eller sociale ressourcer. Diabetes kan fylde meget lidt, hvis man har mange andre udfordringer med angst, ens boligsituation eller andre problemer med at klare sig, siger Lise Tarnow.