Efter fundet af de store mængder pfos på de marker ved brandskolen i Korsør, hvor der græssede køer, skal yderligere en række steder i Region Sjælland undersøges.

Se kort: Regioner finder 74 mulige PFOS-forureninger på Sjælland

Sjælland - 10. september 2021 kl. 13:19 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

33 gamle brandøvelsespladser rundt om i Region Sjælland og 41 steder i Region Hovedstaden skal nu undersøges nærmere for mulig forurening med PFOS og andre giftige fluorstoffer (kaldet PFAS). I alt 145 brandøvelsespladser og andre lokationer, hvor der har været brugt brandskum gennem tiden skal alt i alt granskes. Det oplyser Danske Regioner fredag middag.

Kortlægningen kommer i kølvandet på PFOS-skandalen fra Korsør, hvor 187 borgere er blevet forgiftet med det giftige fluorstof PFOS, efter at have spist forgiftet kød fra kalve, der havde græsset nær en gammel brandskole.

Ifølge Heino Knudsen, der er formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner (S), er kortlægningen et første vigtigt skridt imod at bekæmpe forureninger med giftige fluorstoffer

- Det skal understreges, at det ikke er sikkert, at der er forureninger alle 145 steder. Men vi har taget alle placeringer med for at sikre, at der ikke er nogle forureninger, der bliver overset, siger Heino Knudsen, der også er regionsrådsformand i Region Sjælland, til SN.dk.

Kort før sommerferien sendte landets fem regioner en bruttoliste over potentielle forureninger med PFAS-stoffer ud til landets kommuner. Som omtalt her i avisen sendte Region Sjælland således deres egen bruttoliste med 55 potentielle forureninger ud til regionens 17 kommuner.

Kommunerne har efterfølgende gået listen igennem og sorteret de steder fra, hvor de har været sikre på, at der ikke har været nogen forurening. Omvendt har de selv kunnet føje nye steder til listen. Og resultatet er kortlægningen, som regionerne nu vil bore videre i. I Region Sjællands tilfælde en liste med 33 potentielle forureninger.

I første omgang skal regionens miljøfolk gennemgå alle arkiver for at se om mistanken holder vand eller ej.

Tyder noget på, at der er hold i mistanken, skrider regionerne til de mere tidskrævende og dyre fysiske undersøgelser.

- Det, vores folk går i gang med nu er, at gennemgå alle historiske redegørelser for at se, hvad der gemmer sig der. Altså om det kan have været en forurening. Er der grund til at tro det, starte de fysiske undersøgelser, siger Heino Knudsen.

Regionernes undersøgelser gælder kun brandøvelsespladser og andre steder, hvor der er blevet brugt brandskum.

Potentielt er der risiko for, at der også har været brugt giftige fluorstoffer i lokale tekstil- og tæppe-industrier.

- Det er klart, at der venter et yderligere arbejde i forhold til andre industrier. Men det er en kortlægning, der vil taget fat på senere, siger Heino KNudsen.

