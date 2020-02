Solcelleparken ved Lerchenborg Gods i Kalundborg Kommune er det hidtil største af sin slags på Sjælland. 15 af de 25 store solcelleprojekter, der er på tegnebrættet i Region Sjælland, er større. Foto: Christian Lerche-Lerchenborg.

Send til din ven. X Artiklen: Se kort: Kæmpe solcelleparker i støbeskeen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se kort: Kæmpe solcelleparker i støbeskeen

Sjælland - 21. februar 2020 kl. 07:25 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

25 solcelleparker, der kan dække op imod 480.000 husstandes årlige strømforbrug, er i støbeskeen på Sjælland, Lolland og Falster.

Det svarer til halvdelen af de 50 store projekter, der er på vej.

Det viser en liste, som Energistyrelsen har lavet for SN.dk. Listen er lavet på baggrund af offentligt tilgængelige informationer over planlagte solcelleanlæg, der kan nettilsluttes i fremtiden.

Hos Seas-NVE's elnet-selskab Cerius, der har ansvaret for tilslutte alle strømanlæg til elnettet, kan man godt mærke, at solceller er brandvarme.

- Vi mærker tydeligt, at der er en helt klar og kraftigt stigende interesse for solceller. De projekter, vi taler om, er ikke et solcelleanlæg på Fru Hansens tag. Der er tale om store parker, som i størrelse nærmer sig små kraftværker, fortæller Bo Danielsen, afdelingschef i Cerius.

Vordingborg og Lolland i front En af de kommuner, der har fået mange ansøgninger om solcelle-projekter, er Vordingborg Kommune.

Her er hele syv store anlæg på tegnebrættet.

Heraf er det største, der bærer projektnavnet Køng Mose, knap 120 MW - eller hvad der svarer til over 280 fodboldbaner.

Ifølge borgmester Michael Smed (S) er en del af forklaringen på de mange projekter, at kommunen har lavet en strategi- og helheds-plan for, hvor der potentielt kan sættes solceller op i kommunen.

- Det betyder ikke, at vi kommer til at sige ja til alle ansøgninger. Men der er stor sandsynlighed for, at der kommer solceller i nogle af de her områder, siger han.

Også i Lolland er der syv store solcelleprojekter på vej.

Pris er faldet 95 pct. Energistyrelsen vil ikke oplyse, hvem der er involveret i de konkrete projekter.

Men hos energivirksomheden European Energy, der har opført cirka halvdelen af alle store solcelleprojekter i Danmark, vil man godt bekræfte, at man er med i flere af projekterne.

- Grunden til, at sol er blevet så interessant i et land som Danmark er, at solcellerne er blevet konkurrencedygtige. Prisen på solceller er faldet 95 procent siden 2008. En anden årsag er, at de er nemme og hurtige at sætte op, og de kræver stort set ingen vedligehold, siger selskabets pressechef, Joachim Steenstrup.