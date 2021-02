Se kort - Kæmpe prisforskelle: Så meget kan du få for 2 mio. kr.

Prisen for en kvadratmeter bliver dyrere og dyrere, jo nærmere huset ligger på rådhuspladsen i København, viser nye tal fra den uafhængige boligportal Boliga. Foto: Kenn Thomsen.

Sjælland - 06. februar 2021 kl. 08:00 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Et kosteskab på 40-45 kvadratmeter i Hørsholm eller København? Eller en stor kasse på 120 eller 190 kvadratmeter i Halsnæs eller Kalundborg?

Der er enorm stor forskel på, hvor langt man kommer for to millioner kroner, hvis man skal ud på husjagt på det sjællandske boligmarked. Det viser beregninger som den uafhængige boligside Boliga.dk har lavet for avisen, baseret på den gennemsnitlige, aktuelle udbudspris i alle kommuner på Sjælland.

Selv om der er lokale forskelle fra kommune til kommune, er den overordnede tendens klar:

Billigst i vandkanten Jo mere man går efter beliggenhed og nærhed til København, jo dyrere bliver kvadratmeterne. Og jo længere, man bevæger sig væk fra Rådhuspladsen, jo flere kvadratmeter kan man få. Faktisk tre til seks gange så mange kvadratmeter for de samme penge ude i vandkantskommuner som Kalundborg, Halsnæs, Odsherred og Vordingborg.

De store prisforskelle ser det faktisk ud til at vokse sig endnu større, fortæller Laust Farver, direktør i Boliga.

- Lige nu ser det ud til, at priserne stiger mere i omegnskommunerne til København, end længere ude på Sjælland og i Nordsjælland. Flere analyser fra boligmarkedseksperter havde ellers forudsagt, at folk, især børnefamilierne, ville begynde at flytte længere væk fra byen. Men den tendens ser indtil videre ikke ud til at holde vand, siger han.

Prisfest kommet bag på alle Ifølge Laust Farver er udviklingen kommet bag på alle, der beskæftiger sig med boligmarkedet. Både når det gælder, hvor folk foretrækker at købe bolig, og selve den generelle udvikling i salgspriserne. Trods Corona er de nemlig fortsat med at stige i størstedelen af landets kommuner gennem hele 2020 trods corona-krise. -

En oplagt forklaring er, at det fortsat er uhyre billigt at låne penge. Og så er et godt gæt, at de brancher, der er blevet hårdt ramt af restriktioner eller af krisen som sådan, eksempelvis restaurationsbranchen, ikke rummer mange huskøbere. Så på den måde er husmarkedet

gået uden om krisen, lyder buddet fra Laust Farver.

En anden forklaring på de stigende priser er, at mange af de købere, der er gået på boligjagt i det forgangne år, har haft penge med på lommen.

Januar rekord En ny opgørelse fra ejendomsmæglerkæden Estate viser, at den gennemsnitlige boligejer i snit tjente knap 150.000 kroner på deres villaer, ejerlejligheder og fritidshuse i 2020. Og de bliver tilsyneladende brugt.

Som omtalt på avisens forside i dag blev der i januar solgt historisk mange boliger. Alene i Uge 4 registrerede de 2868 solgte boliger, og det er det højeste antal på en uge siden 2015, oplyser Boligsiden.dk, der er ejet af landets ejendomsmægler-kæder,

Top og bund: Så langt kan du komme for to mio. Her er kvadratmeterne dyrest øst for Storebælt:

Gentofte: 31 kvm.

København: 39 kvm.

Lyngby-Taarbæk: 40 kvm.



Her er kvadratmeterne billigst øst for Storebælt.

Lolland: 320 kvm.

Guldborgsund: 236 kvm.

Bornholm: 203



Kilde: Boliga.



- Januar 2021 bliver historisk i den forstand, at vi ikke tidligere har set så mange boligsalg i årets første vintermåned i tidligere år. Den rekordhøje salgsaktivitet, som vi har set igennem sommeren og efteråret 2020 er trods den nye corona-nedlukning fortsat ind i det nye år, siger Birgit Daetz, direktør for Boligsiden.

En tendens, man også har mærket hos Boliga, fortæller direktør Laust Farver.

- Vi har aldrig haft så mange besøgende som i januar, hvor vi havde trafikrekord på vores bolig-hjemmeside, siger han.

Aldrig været færre boliger at vælge imellem Det paradoksale ved det rekordstore boligsalg er, at der er temmelig få huse at vælge imellem for køberne. Og det gør i høj grad husmarkedet til sælgers marked.

I begyndelsen af 2020 var der næsten 50.000 boliger til salg. Ifølge Laust Farver er der lige nu under 39.000 boliger til salg over hele landet..

- Det er det laveste antal udbudte boliger, vi nogensinde har registreret siden 2007, siger han.

Så meget bolig får du for 2 millioner

