Se kort: Høj fart dræber på landevejen

Et flertal af danskerne er faktisk enige i, at det er uacceptabelt at køre for stærkt i landzonerne.

Ifølge en undersøgelse udført af Epinion for Rådet for Sikker Trafik i 2020, mener 3 ud af 4 bilister, at det ikke er acceptabelt at køre 100 km/t på landevejsstrækninger, hvor hastighedsgrænsen er 80 km/t.

- Det er positivt, at så mange tager afstand fra at overskride hastighedsgrænsen, men alligevel sigtede politiet på en enkelt uge i januar omkring 9.600 bilister for at køre for stærkt. Bilisterne føler sig trygge på landevejen, og man kan blive lullet ind i en fortælling om, at det plejer at gå godt at køre lidt for stærkt. Men fysikkens love kan man ikke ophæve, så sker der noget uforudset, har hastigheden helt afgørende betydning for, om det ender med en ulykke, udtaler Michelle Laviolettte, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, i en pressemeddelelse.