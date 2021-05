Længere nede i artiklen er der et klik-bart kort over de enkelte uddannelser og hvor mange studiepladser, regeringen lægger op til, de skal have. Foto: Tomas Revsbech

Se kort: Her skal flere uddannes på Sjælland

Sjælland - 28. maj 2021 kl. 10:15 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Der skal være bedre muligheder for, at de unge kan uddanne sig uden for København og de tre andre største byer i Danmark.

Sådan lyder det fra S-regeringen, der klokken 13.00 præsenterede et stort uddannelsesudspil: »Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund«.

Regeringen lægger blandt andet op til, at der skal placeres en pædagoguddannelse i Holbæk og en radiografuddannelse i Næstved. Samtidig skal sygeplejerskeuddannelserne i Holbæk og Næstved have flere studiepladser. Det samme gør den relativt nye lægeuddannelse i Køge.

Det oplyser indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) til sn.dk.

- Der skal være et uddannelsestilbud til de unge, der ikke vil bo i eksempelvis København. Samtidig vil vi sikre, at der er kvalificeret arbejdskraft i Region Sjællands virksomheder, i de kommunale institutioner og på regionens sygehuse, siger Kaare Dybvad Bek.

Han kalder udspillet et opgør med 00'ernes centralisering, der blandt andet resulterede i, at læreruddannelserne i Haslev og Holbæk lukkede, ligesom pædagoguddannelsen i Holbæk måtte lukke i samme ombæring.

Siden har professionshøjskolen Absalon fået blandt andet en ingeniøruddannelse op og stå i i Kalundborg i samarbejde med det lokale erhvervsliv, kommunen og Region Sjælland. Det samme er sket med en sygeplejerskeuddannelse i Holbæk.

- Det er gode eksempler på, at man godt kan rykke uddannelser ud. Andre steder er det ikke gået nær så godt. Så øvelsen for os bliver at lave noget, der minder mere om det i eksmepelvis Kalundborg, end andre steder, siger Kaare Dybvad Bek.

Absalons rektor, Camilla Wang, glæder sig over udsigten til, at flere uddannelsespladser kan være på vej ud i de sjællandske uddannelsesbyer:

- Det her går helt ind i kernen på det, vi knokler stenhårdt på og brænder for. Så vi er glade for, at regionen unge får flere uddannelsesmuligheder, siger Camilla Wang.

Hun advarer dog i samme åndedrag om, at udflytningen kan risikere at gå galt:

- Ungdomsårgangene bliver mindre i de kommende år og vi ser, at stadig flere unge søger mod universitetsuddannelserne. Så hvis ikke man ser på den samlede fordeling af uddannelsespladser i hele uddannelsessektoren, så kan det ende som en giftig cocktail for vores uddannelser. Og så er der altså nødt til at følge flere penge med, hvis vi skal holde et fagligt højt niveau. For det er altså dyrere at sprede sine uddannelser ud, siger hun.

Bolig- og Indenrigsminister Kaare Dybvad. Foto: Mie Neel.

