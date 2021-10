Se kort: Fuld fart på fibernet-udrulning på Sjælland

- Det er en voldsom ambitiøs plan. Men vi regner faktisk at nå målet om at rulle ud til 70.000 adresser i år, siger Casper Holst-Christensen, administrerende direktør i Fibia til Sn.dk

- Lige nu ser vi ind i, at vi kan koble 99 procent af alle andelshavere på motorvejen. Og så står vi på hovedet for at finde en løsning for den sidste ene procent. Eksempelvis via statens bredbåndspulje eller nye teknologiske løsninger. Men vi har ikke en endelig løsning klar for dem endnu, siger Fibia-direktøren.