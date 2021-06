Se kort: Forbud mod sprøjtegifte? Så meget sprøjter din kommune

Mange kommuner har droppet brugen af pesticider i kampen mod ukrudt på og langs veje og fortov. Men to sjællandske kommuner er blandt de kommuner, der bruger allermest. Foto: Mie Neel. Foto: Mie Neel

Sjælland - 16. juni 2021 kl. 12:33 Af Ritzau og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Regeringen vil forbyde brugen af svært-nedbrydelige sprøjtemidler som blandt andet Roundup visse steder, fordi det kan sive ned i grundvandet og forurene drikkevandet.

Hverken kommuner eller private må fremover bruge sprøjtemidler på terrasser, indkørsler, fortove, veje og parkeringsarealer. Hvert år bruges der tusindvis af kilo sprøjtemidler for at holde ukrudt og uønskede planter nede.

- Det er helt unikt, at vi kan åbne for vandhanen i Danmark og drikke vandet direkte fra hanen. Sådan skal det også være for vores kommende generationer, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

Få kommuner står for det meste Ifølge tal fra Miljøstyrelsen stod 13 kommuner for 79 procent af det samlede forbrug af ikke let-nedbrydelige pesticider i 2020, hvoraf seks alene stod for 56 procent.

Her topper Næstved Kommune listen på landsplan med 102 kilo, mens Faxe Kommune er i top fem med 66 kilo. Næstved Kommunes areal er dog 67 procent større end Faxes.

Roundup, der indeholder det aktive stof glyfosat, er verdens mest brugte sprøjtemiddel. Glyfosat frygtes at være kræftfremkaldende.

Forbruget falder Forslaget skal vedtages af Folketinget, og derfor er det uvist, hvornår det vil træde i kraft, men det kan have lidt længere udsigt, da det skal udfærdiges inden for EU-reglerne. Forbuddet har politisk været længe undervejs og er målrettet de arealer, hvor der er en særlig risiko for, at sprøjtemidler kan sive ned i grundvandet.

Under de udvalgte arealer er det øverste jordlag gravet væk, og derfor er der en særlig risiko for, at sprøjtemidler kan sive ned i grundvandet, hvis de bliver brugt netop der.

En ny rapport fra Miljøstyrelsen viser, at der stadig sprøjtes med glyfosat på offentlige arealer, selv om forbruget er faldende.

Rapporten viser, at forbruget på offentlige arealer samlet set er faldet med 18 procent fra 2016 til 2020.

Forslaget er en del af regeringens udspil fra maj om den grønne omstilling i større byer. Der har været et borgerforslag om at forbyde ukrudtsmidler, og regeringen havde det som valgløfte inden valget.

Grøn organisation jubler Beslutningen glæder præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

- Vi har som samfund en forpligtelse til at passe på vores grundvand og natur, og vi ved, at sprøjtegifte udgør en trussel. Derfor er det også det eneste rigtige, at regeringen nu vil forbyde privat og offentlig brug af sprøjtegifte, siger hun i en meddelelse.

Forbuddet løser ikke hoved- udfordringen med nedsivning af sprøjtegifte til grundvandet fra for eksempel landbruget, påpeger hun.

Ni lande i EU stemte i 2017 imod, at stoffet fortsat skulle være lovligt at benytte. Blandt de lande var Belgien, Cypern og Grækenland. Danmark stemte for.

Flere er stoppet med sprøjtemidler Et agentur under Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har vurderet, at stoffet sandsynligvis kan fremkalde kræft. Men der er ifølge danske forskere ikke videnskabelige beviser på det.

Hverken Holbæk eller Odsherred Kommuner brugte pesticider i 2020, mens Kalundborg ikke har indberettet sit forbrug af pesticider i 2020 til myndighederne.

Slagelse og Sorø har heller ikke indberettet deres pesticidforbrug for samme år.