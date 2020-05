Se kort - Flere kommuner uden corona-smittede i en uge

Der har generelt været stadig færre indlagte med Covid-19 den seneste tid. Det skal dog ses i sammenhæng med, at patienter med andre alvorlige lidelser, fx hjertesygdom, der har været behandlet for Covid-19 i nogle tilfælde overføres til deres "stam-afdeling", når de er ved at være kommet sig over virusinfektionen.

Covid-19-afdelingen på Slagelse Sygehus lukker efter planen 1. juni, så der fremover kun indlægges patienter med sygdommen i Roskilde og Køge, dog kan enkelte patienter fortsat ligge i Nykøbing F., Holbæk og Slagelse og i Psykiatrien.