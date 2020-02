Lokale borgere tog initiativ til fakkeltoget for at protestere over den meningsløse ulykke, som ramte en ung familie. Fart og overmod er ofte en afgørende årsag til frontale sammenstød og eneulykker på landevej, forklarer afdelingsleder i Vejdirektoratet Marianne Steffensen. Foto: Kenn Thomsen

Se kort: Fart og overmod er den store dræber

- De ved godt, at det er farligt at køre bil. Men de tror, de ved bedre, og de tror, at de kører bedre bil end andre, så opfordringerne ikke lige er rettet mod dem. Problembet er, at det er socialt acceptablet at køre stærkt i bestemte grupper af unge mænd, der er villige til at tage chancer og roser hinanden med high five; »hvor kørte du stærkt«, siger afdelingslederen.