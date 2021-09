Se kort: 68 Kommuner har skåret i de ældres hjemmehjælp - se hvor

Ældre får markant mindre hjemmehjælp end for 10 år siden. Det gælder også dem, der rent faktisk bliver visiteret til hjemmehjælpen, viser nye tal fra Ældre Sagen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Sjælland - 20. september 2021 kl. 06:35 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Hjemmehjælpere, der nærmest er ude af døren igen, inden de er kommet inden for. Rengøring hver anden eller tredje uge. Og mindre tid til basal omsorg.

Hjemmeplejen er presset rundt i mange af landets kommuner, og senest har ældre og ansatte i Odsherred kommune kunnet berette om en hjemmehjælp, der er på randen af et sammenbrud.

Mange af landets ældre får da også mindre hjemmehjælp i dag, end de gjorde tilbage i 2010. Faktisk 6,7 millioner færre timer, selv om antallet af ældre er steget med 28 procent i samme periode. Det viser nye tal fra Ældre Sagen.

- Det er en dybt foruroligende udvikling. Når ældre får mindre rengøring, risikerer de at få infektioner, blive syge og indlagt og dermed belaste sygehusene. Deres mentale helbred bliver dårligere, fordi der er mindre tid til at se andre mennesker, ligesom færre besøg øger risikoen for, at hjemmeplejen overser, når der sker en forværrelse i de ældres sundhedstilstand, siger Bjarne Hastrup, formand i Ældre Sagen, til Sn.dk

Han afviser, at faldet i hjemmehjælpstimer kan forklares med, at landets ældre er blevet mere raske og rørige end tidligere. Tallene viser da også, at de ældre, der får hjemmehjælp, får færre minutter i snit, end de ældre gjorde i 2010.

- Og det gør det ekstra foruroligende. For der skal rigtig meget til, før ældre i dag bliver visiteret til hjemmehjælp, siger Bjarne Hastrup.

Ældre Sagens formand efterlyser flere penge til ældreplejen. Ikke kun fra landets kommuner, der har ansvaret for ældreplejen, og hvor valgkampen frem mod kommunalvalget 15. november er ved at komme op i omdrejninger. Der er brug for flere penge til området fra Christiansborg.

Mangler hænder Samtidig er der behov for at skaffe flere hænder til hjemmeplejen, der har efterlyst en »taskforce«, der kan finde flere hænder til ældresektoren.

- Det største problem for hele plejesektoren lige nu er mangel på hænder. Mange medarbejdere har et stort omsorgsgen. Men de har for dårlige arbejdsvilkår, og alt er styret af regler og planer helt ned på minuttal. Hjemmehjælperne skal have ordentlige arbejdsvilkår, hvis vi skal have flere ind i plejesektoren, siger Bjarne Hastrup.

I 68 kommuner får de ældre, der er visiteret til hjemmehjælp, færre timer og minutters hjemmehjælp, sammenlignet med 2010.

På vores egn er det især i kommuner som Faxe, Holbæk, Lejre og Greve, der er blevet skåret forholdsvist meget ned de sidste 10 år.

Formand for social og ældre-udvalget i Greve Kommune, Liselott Blixt (DF), erkender, der er blevet skåret i hjemmehjælpen i Greve Kommune de sidste 10 år. Men at det er lykkedes at få bremset nedskæringerne de sidste to valgperioder.

- Vi har gennem de senere år set de unge ældre blive mere friske end tidligere. Og vi har også prøvet at sætte ind med forebyggelse og træning. Jeg håber, det er det, de her tal er udtryk for. Det er i hvert fald ikke det område vi hovedsageligt får klager, siger hun.

Har de ældre det bedre eller ej? Sjælland: Vores ældre er blevet mere og raske og rørige end tidligere generationer. Eller er de?

Billedet er i hvert fald ikke entydig positivt, konkluderede Sunhedsstyrelsen i en stor rapport om ældre over 65 års sundhedstilstand, som blev udgivet i april 2021.

Styrelsen konkluderer, at der over de senere år »er sket en markant forbedring i tandsundheden hos ældre og i deres kognitive funktionsevne«, altså hukommelse, koncentration, sprogfærdigheder og emne til at løse problemer. Til gengæld er der markant flere ældre i dag, der lever med sygdomme som diabetes og svær overvægt.

- Rapporten viser, at det er svært entydigt at sige, om ældres sundhed er blevet bedre, fordi der generelt både er sket en positiv og en negativ udvikling i tallene i forhold til de ældres sundhed. Desuden viser rapporten, at der kan være stor forskel på forskellige grupper af ældre, og at der er behov for, at vi fortsat arbejder for at forbedre sundheden blandt ældre, lyder det fra sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Helle Stentoft Dalum.

Skal tales op Liselott Blixt er dog enig med Bjarne Hastrup i, at ældreplejen er udfordret med mangel på hænder. Blixt er selv uddannet Social- og sundhedshjælper, mener at en af løsningerne er, at Social- og Sundhedsassistenterne bliver talt op.

- Vi skal holde op med at kalde dem SOSU-assistenter. Og så kunne jeg også godt tænke mig, at man værdigede de ansatte i hjemmeplejen noget større autoritet, frihed og ansvar. Vi har eksempelvis kunnet tiltrække Social- og sundhedsassistenter ved at tilbyde, at de kun skal tage weekendvagter hver tredje weekend i stedet for hver anden, siger Liselott Blixt, der også er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti på Christiansborg.