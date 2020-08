Se hvor politiet har lukket politiet

I løbet af de sidste 20-30 år er antallet af lokale politistationer og politikontorer blevet kraftigt reduceret. I de fire politikredse, som dækker Sjælland uden for selve København, er der som minimum forsvundet 22 placeringer, som tidligere rummede en politistation eller et politikontor, hvorfra en eller flere betjente havde til huse og betjente borgerne.

Frederiksværk er et andet godt eksempel på, at der er blevet langt mellem politiet og borgerne. I byen bor 12.700 indbyggere. Politiet lukkede allerede politistationen i 2005 - to år før politireformen - og flyttede politiet ind på rådhuset. Inden da havde politistationen været oppe på en bemanding på 30 mand.

Et godt eksempel på, hvordan politiet er rykket væk fra borgerne er Korsør, som for 35 år siden havde i omegnen af 30 betjente tilknyttet politistationen. I dag er der ingen betjente, som har deres faste gang i byen. I havnebyen, hvor der bor 14.600 borgere, er der et kontor i en af kommunens administrationsbygninger. Her holder Korsør Nærpoliti åbent fire timer hver torsdag.

Politiledelsen i Slagelse Politikreds har ingen planer om at nedlægge Korsør Politistation, som døgnåben station. Men de fortæller, at at stationen fik understreget sin status fordi den lå i en færgeby. Det var i 1998. Det er fra venstre chef for ordenspolitiet, Bjarne Sørensen, politimester Axel Togo Jensen og kriminalinspektør Ib Munch. Foto: Thomas Krakau

Hovedstationerne er Roskilde, Albertslund og Næstved for henholdsvis Midt og Vestsjællands Politi, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og Københavns Vestegns Politi. Hovedstationerne er døgnåbne. Lokalstationerne har åbent nogle timer hver dag. Nærpolitistationer har typisk åbent et par timer en gang om ugen, og det samme gælder for politiekspeditionerne.

Men nu skal politiet tæt på borgerne igen. Det er den siddende regerings udspil til en ny politireform. Derfor ønsker den at oprette 20 nærpolitienheder, som skal være åbne mindst 15 timer om ugen. De ti af enhederne skal placeres øst for Storebælt. Det er endnu ikke bestemt, hvor enhederne rent fysisk skal placeres.

Otte specialenheder, herunder Søik (Bagmandspolitiet), samles i en ny politikreds - National Efterforskningsenhed. Den får 800 medarbejdere og skal opklare de mest komplicerede forbrydelser.Der skal oprettes 20 nærpolitienheder på tværs af landet.150 ekstra lokalbetjente kobles til de 20 nye nærpolitienheder. I 2024 vil der på landsplan være 550 lokalbetjente.150 operative politibetjente til at løse flere politiopgaver tæt på borgerne.Antallet af medarbejdere i Rigspolitiet halveres.Politiet styrkes ved at uddanne 150 ekstra politistuderende årligt i 2021 og 2022.

Alt for få betjente

De i alt 300 betjente, som regeringen forestiller sig, skal ud og tæt på borgerne, er dog alt for få. Det mener Claus Oxfeldt, der er formand for politiforbundet.

- Vi har sagt, at vi skal vokse med mindst 300 mand om året, og helst 3.000 over en ti-årig periode, for at politiet skal kunne hænge sammen i forhold til arbejdsmængde, siger Claus Oxfeldt.

Forbundsformanden er også bekymret for, at regeringen vil halvere antallet af stillinger i Rigspolitiet til 1000 for at få flere betjente ud at arbejde lokalt.

Når jeg ser, at der i dag ikke er flere politifolk til rådighed i Rigspolitiet, end der var i 2016, så har jeg svært ved at se, at der skal fjernes politifolk fra Rigspolitiet.

- Dem kan jeg simpelthen ikke finde, siger han.

Når det så er sagt, så mener Claus Oxfeldt, at det er godt, hvis regeringen forsøger at flytte politiet tættere på borgerne.