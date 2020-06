Se hvor Realdania støtter: Skal dit projekt have støtte næste gang?

- Relationer har stor betydning for vores oplevelse af at have et godt liv, og de fysiske rammer for vores hverdag er en vigtig nøgle til at skabe netop det. Det ved ildsjælene om nogen. De er ofte de første til at få øje på et steds særlige muligheder og arbejder utrætteligt for at udvikle nutidens og fremtidens gode mødesteder - både når det gælder de nære fællesskaber, og når det handler om at gøre en forskel for andre," udtaler programchef, Stine Lea Jacobi, Realdania.